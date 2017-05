Falco Award Beste Openbare Ruimte

U kunt uw openbare ruimte indienen tot en met 15 mei. Na een beoordeling door de vakjury en een online poll, wordt de winnaar bekendgemaakt op het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Hilversum op donderdag 15 juni. Wat valt er te winnen? De openbare ruimte mag zich beroepen op de titel ‘Beste Openbare Ruimte van Nederland’. Sponsor Falco stelt een fysiek aandenken voor de winnaar beschikbaar, dat in de openbare ruimte wordt geplaatst. Openbare ruimten die eerder deze titel wonnen, zijn Kerckebosch Zeist (2016), Kustwerk Katwijk (2015), het Erasmuspark Rotterdam (2014), het Wilhelminaplein Leeuwarden (2013), de Binnenstad van Venray (2012), Park Sonsbeek in Arnhem (2010), de Kralingse Plas in Rotterdam (2007) en de wijk Egelshoek in Heiloo (2005).

De vakjury

Peter de Bois – Urban Knowledge (voorzitter)

Ben Kuipers – NVTL

Ruud Ridderhof – Gemeente Den Haag

Roel van Dijk – Entente Florale

Paul Kersten – Wurck (winnaar Falco Award Beste Openbare Award 2016)

De criteria

Gebruik, ruimte en uniciteit.

Klik hier voor aanmelding en meer informatie.