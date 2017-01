Preston Palace heeft voor het derde jaar op rij de Award ‘Familiehotel van het Jaar’ in de wacht gesleept. Uit ruim negentig inschrijvingen waren in elke categorie door de vakjury drie nominaties toegekend. Preston Palace was samen met twee andere hotels genomineerd in de categorie ‘Familiehotels’. Het publiek bepaalde de winnaar door vóór 5 januari 2017 te stemmen. En er is massaal gestemd op Preston Palace. De prestigieuze award werd uitgereikt aan de medewerkers van Preston Palace door Tim Douwsma.

Vakjury

De vakjury beoordeelde de wijze waarop Preston Palace op de wensen van kinderen tot en met 16 jaar en hun familie. Daarbij werd onder andere gelet op het totale reisaanbod, de persoonlijke aandacht voor de vakantiewensen van de doelgroep, de mate waarin het verblijf is gethematiseerd, de aanwezigheid van een vakantiemascotte en het (Nederlandstalige) animatie‐ en activiteitenprogramma dat ontwikkeld is voor zowel de kids als voor het hele gezin. Ook is gekeken naar de recensies van het reisaanbod, en de mate waarin duurzaamheid een rol speelt binnen de organisatie in en het aanbod. De

Unieke prestatie

Preston Palace was al verheugd met de nominatie. ‘Nu wij opnieuw deze prijs winnen, is een prachtige waardering van onze gasten waar wij erg dankbaar voor zijn. Wij zien deze titel ook als stimulans voor de toekomst. Wij blijven vernieuwen en uiteraard onze kwaliteit en service op een hoog niveau houden. Dat werpt z’n vruchten af middels het nog altijd groeiende aantal tevreden bezoekers, positieve beoordelingen en onderscheidingen zoals deze Award’, aldus de enthousiaste marketingmedewerkster Martine Schoonderbeek. In 2015 en 2016 ging Preston Palace er al met deze mooie publieksprijs vandoor. Dat het populaire hotel voor de derde keer ‘Familiehotel van het Jaar’ is geworden, is een unieke prestatie in de hotelwereld. ‘Wij bedanken alle mensen voor de onnavolgbare steun en vele stemmen.’