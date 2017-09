De natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Bloemendaal is klaar. Dat vierde de provincie met alle betrokkenen én natuurliefhebbers. Vrijdag 15 september is de natuurbrug officieel geopend. De provincie is in augustus 2016 gestart met de bouw van de natuurbrug om de versnippering van de natuur in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland te herstellen. Gedeputeerde Adnan Tekin: “Ik ben er heel trots op dat de natuurbrug klaar is. De natuur kan de brug nu in gebruik nemen. Daarmee krijgen dieren en planten in dit gebied betere overlevingskansen. En de brug zelf mag er zijn. We wilden Zeepoort zo goed mogelijk in dit bijzondere stukje landschap laten passen, en daar zijn we in geslaagd. Ook de bijnaam die de brug inmiddels heeft gekregen, ´De meeuw´, past daar mooi bij”.

Niet toegankelijk

De natuurbrug is alleen bedoeld voor dieren en planten. Om te zorgen dat zij hier ongestoord kunnen zijn, is de brug niet toegankelijk voor de mens. De natuurbrug Zeepoort is 1 van de 3 bruggen die de natuur van de waterleidingduinen weer met het Nationaal Park Zuid-Kennemerland verbindt. Met de natuurbruggen Zandpoort, Duinpoort en Zeepoort ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare. Natuurbrug Zeepoort komt over de Zeeweg in Bloemendaal. Met de natuurbruggen herstellen we de versnippering van de natuur die wij als mensen hebben veroorzaakt door de aanleg van wegen en spoorlijn. Klik hier voor meer informatie