Fiets-, wandel- en e-bike-spektakel in Jaarbeurs

De Fiets en Wandelbeurs slaat 11 en 12 februari 2017 opnieuw haar tenten op in Jaarbeurs Utrecht en werkt daarbij weer samen met e-bike Xperience. Het programma en het aanbod op de beursvloer is tijdens de komende editie nóg groter en completer dan in de afgelopen jaren. Veel aandacht is er voor Wallonië, een rijzende ster op fietsgebied. Vertegenwoordigers van alle Waalse provincies presenteren de uitgebreide fietsmogelijkheden. Van RAVeL-wegen over voormalige spoorlijnen en jaagpaden langs kanalen tot nieuwe fietsroutenetwerken als La Wallonie picarde à vélo. Ook Nederland, Vlaanderen, Frankrijk, Portugal, Spanje en Zwitserland zijn als bestemming bijzonder goed vertegenwoordigd op de beursvloer.

Bikepacking

In Hal 2 zijn onder meer de paradepaardjes van het ‘bikepacken’ te bewonderen én te testen. Fietsbolides met brede velgen en banden, voorzien van de nieuwste naven en sportieve frames. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor avontuurlijke fietsvakanties met bagage, waarbij je zowel gladde asfaltwegen als onverharde paden voor de wielen krijgt. Tientallen bestemmingen presenteren zich op de beursvloer, je reist als het ware in één dag de wereld rond. Tussen het aanbod dienen zich altijd pareltjes aan.

Oceaanfietser Ebrahim Hemmatnia is een van de aandachttrekkers in het lezingprogramma. Hij stak met zijn bootfiets de Atlantische Oceaan over: een unieke, epische tocht. Marica van der Meer neemt de bezoekers mee op haar 28.000 kilometer lange fietsreis naar Australië. Eva Smeele vertelt over haar ervaringen op de Via Dinarica. Frank van Rijn, een monument op fietsreisgebied, dwaalde rond in oude Maya-steden in Guatemala en zuidelijk Mexico.

Welke zijn de beste routes, wat zijn interessante bestemmingen, welk item mag niet ontbreken in je uitrusting? Ongeveer tweehonderd vrijwilligers staan klaar om belangeloos alle vragen te beantwoorden op de informatiemarkten ‘Fietsers informeren Fietsers’ en ‘Wandelaars informeren Wandelaars’. Niet álles is immers op Google te vinden.

E-bike Xperience

Ook dit jaar geeft een ticket voor de beurs gratis toegang tot e-bike Xperience, hét test-event voor elektrische fietsen dat gelijktijdig in Jaarbeurs plaatsvindt. Op diverse uitdagende fietsparcoursen kun je elektrische fietsen, e-mountainbikes en speed pedelecs testen van veertig aanbieders. Klik hier voor meer informatie.

foto: Marica van der Meer.