Finale NK Oestersteken tijdens BBB Maastricht

Op 10 oktober 2017 vindt tijdens de horecabeurs BBB Maastricht voor de 24e keer de finale van het NK Oestersteken plaats. Het is het enige officiële NK in Nederland waarvan de winnaar wordt afgevaardigd naar diverse internationale competities, met als hoogtepunt de World Cup in China in 2018. Op dinsdag 10 oktober vindt voor de finale van het officiële NK Oestersteken plaats op de horecavakbeurs BBB Maastricht. De finale wordt op de tweede beursdag gehouden in het Wijntheater van de beurs en is een samenwerking tussen Wijntheater en BBB Maastricht.

Enige officiële NK Oestersteken

Eventmanager Erik Stroink van BBB Maastricht: “We zijn er trots op dat we als BBB Maastricht nu al voor de 24e keer het NK Oestersteken mogen organiseren. Ons NK is de enige officiële wedstrijd Oestersteken in Nederland en is uitgegroeid tot een grote wedstrijd met vijf voorrondes door heel Nederland en heeft inmiddels een grote naamsbekendheid opgebouwd. Alleen de winnaars van het officiële NK Oestersteken worden afgevaardigd naar internationale competities, zoals het European Oyster Opening Championship in Zweden. Nieuw is dat onze NK-winnaar mag deelnemen aan de World Cup in China in 2018”, zo vertelt Stroink.

Meervoudig NK Peter Oreel

Peter Oreel heeft het NK Oestersteken al meerdere keren gewonnen. Oreel: “De voordelen van meedoen aan het officiële NK is dat ik Nederland meermalen heb mogen vertegenwoordigen op Europees niveau in Zweden, wat een fantastische ervaring is. Dit jaar gaat de Nederlands Kampioen zelfs naar de World Cup in China, voor mij een stimulans om nog harder te trainen.” Mede-organisator Barbara Verbeek van Wijntheater: “Er zijn nog twee voorrondes gepland voordat de finale op dinsdag 10 oktober in Maastricht plaatsvindt. Op dinsdag 19 september in Rotterdam en op maandag 25 september op het Oesterfestival bij de oesterputten in Yerseke. In beide gevallen vinden de voorrondes plaats in het Wijntheater. Voor de voorrondes kunnen kandidaten zich nog aanmelden. We zoeken oestergekken, visboeren, oestervrouwen en -mannen en koks. Aanmelden is gratis en kan via het Wijntheater (http://www.wijntheater.nl/nk-oestersteken-zuid-nederland).”

Over BBB Maastricht

BBB Maastricht is de grootste horecavakbeurs van de Euregio en wordt door bezoekers gewaardeerd met een 8,2. Op 20.000 m2 treft u 400 exposanten en het uitgebreide programma omvat kookwedstrijden, proeverijen, workshops en 125 demonstraties. BBB Maastricht onderscheidt zich niet alleen door de Limburgse gastvrijheid en het bourgondische karakter, maar draagt ook bij aan het succes van de horecaondernemer. Dat doen we door inzicht te geven in de laatste trends en innovaties, de nieuwste kooktechnieken en door onze bezoekers de meest bijzondere producten te laten zien en proeven. Zo worden bezoekers geïnspireerd om zichzelf continu te blijven verbeteren en ervaren zij hoe ze nog meer beleving aan hun gasten kunnen bieden.