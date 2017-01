Fletcher Hotels voor het 7e jaar op rij genomineerd voor Zoover Award

Fletcher Hotels is dit jaar wederom genomineerd voor de Zoover Award Populairste ‘Favoriete’ Hotelketen van Nederland. Sinds de start van het uitreiken van de Zoover Awards is Fletcher Hotels elk jaar uitgeroepen tot Populairste Hotelketen van Nederland. Hoewel Zoover de strategie dit jaar iets heeft omgegooid, gaat Fletcher Hotels dit jaar wederom voor de winst. Sinds 2011 mag Fletcher Hotels zich de trotste winnaar noemen van de Zoover Award Populairste Hotelketen van Nederland. Om deze award uit te kunnen reiken, liet Zoover haar consumenten een keuze maken uit alle hotelketens van Nederland. De keten met de meeste stemmen mocht zich het gehele jaar de Populairste Hotelketen van Nederland noemen. De keten met de hoogste beoordeling mocht zich Beste Hotelketen van Nederland noemen. Dit jaar gooit Zoover de strategie iets om. Er is nog maar één award te winnen namelijk de Zoover Award Favoriete Hotelketen van Nederland en die wint de hotelketen met de meeste stemmen. ‘’Wij hebben de Zoover Award voor Populairste Hotelketen al 6 jaar op rij gewonnen en daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op. Ik ben er van overtuigd dat wij daarom dit jaar wederom een grote kanshebber zijn voor de Zoover Award Favoriete Hotelketen.’’ aldus Rob Hermans, CEO Fletcher Hotels. In de afgelopen jaren zijn de Zoover Awards binnen de reisbranche uitgegroeid tot een toonaangevende verkiezing. Binnenkort gaat de strijd om de felbegeerde award voor 2017 weer van start. Het Nederlandse publiek kan vanaf 13 februari tot en met 31 maart 2017 haar stem uitbrengen via de site van Zoover en daarbij direct kans maken op geweldige prijzen.