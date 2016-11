Fletcher Hotels bouwt luxe hotel

Fletcher Hotels bouwt aan het Veerse Meer in Arnemuiden een nieuw luxe 4-sterren hotel. De verwachting is dat het hotel in het tweede kwartaal van 2017 haar deuren opent onder de naam ‘Fletcher Hotel-Restaurant aan het Veerse Meer’. Het luxe 4-sterren hotel krijgt verdeeld over 3 bouwlagen 51 luxe tweepersoonskamers, waarvan 3 mindervalidekamers en 12 kamers met verbindingsdeur. Op de begane grond bevindt zich een à la carte restaurant, een bar en een vergaderruimte. Ook beschikt het hotel over een fitnessruimte, een royaal terras met uitzicht over het Veerse Meer, een aanlegsteiger, een buitenbar en een eigen strand. “Fletcher Hotel-Restaurant Het Veerse Meer wordt een prachtig 4-sterren hotel gelegen op een van de mooiste locaties in Zeeland. Met een eigen strand en de aanlegsteiger heeft dit hotel volop recreatieve mogelijkheden. Vanaf hier vaar je zo naar Engeland. Wij zijn ontzettend blij met de bouw van dit nieuwe hotel.” aldus Rob Hermans, CEO Fletcher Hotels. Klik hier voor informatie.