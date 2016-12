Het Flevo-Landschap en Husqvarna slaan handen ineen

Beheerders van Het Flevo-Landschap krijgen praktische tips van Arian Essenstam, productspecialist bij Husqvarna en wereldkampioen boomvellen 2016. De demodag is onderdeel van een nieuwe samenwerking tussen de natuurbeschermingsorganisatie en de Zweedse producent. Vanaf heden is Husqvarna de voorkeurleverancier van bos-, tuin- en parkmachines voor alle beheereenheden. Sietze Hess van Het Flevo-Landschap: “Wij zijn een particuliere natuurbeschermingsorganisatie en dagelijks actief in 56 gebieden van in totaal ruim 5.000 hectare. Goed gereedschap is daarbij essentieel en voor elke klus hebben we nu het juiste materiaal. Van stokzaag tot heggenschaar en van kettingzaag tot bladblazer.”

Optimale ergonomie

In de demo en instructies van Arian Essenstam ligt de focus op het dagelijks gebruik. Essenstam: “Veel van de beheerders zijn al vertrouwd met Husqvarna gereedschappen. Voor een aantal was het heel even wennen aan nieuwe, slimme werkfuncties maar na afloop waren de reacties lovend. Alle gereedschappen zijn ontworpen met optimale ergonomie, dus het is vooral het aanleren van een goede werkhouding.” Husqvarna-dealer De Nieuwstad uit Lelystad is verantwoordelijk voor levering, service en onderhoud.

Diefstal

Stichting Het Flevo-landschap kwam afgelopen najaar in het nieuws toen meerdere gereedschappen en machines werden ontvreemd uit één van de beheerschuren. Hess: “We waren bijzonder blij met de steun van Husqvarna uit Almere die ons spontaan verraste met kettingzagen en bosmaaiers. Daarmee konden we direct verder met het noodzakelijke onderhoudswerk. Om diefstal nog meer te voorkomen hebben we onze beveiliging verscherpt met onder andere extra toezicht.”

Het Flevo-landschap beheert gebieden en cultureel erfgoed in Flevoland waaronder de Lepelaarplassen, Pampushout Almere, Natuurpark Lelystad en het Werelderfgood Schokland (UNESCO). Zo’n 30 medewerkers en 150 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor behoud van het Flevolandse landschap.