FlixBus populair

Max Zeumer, VP International FlixBus: “Binnen één jaar konden we de aantal zomer reizigers verdubbelen. Dit werd mede mogelijk door onze netwerk uitbreiding maar ook door nieuwe doelgroepen. We kunnen duidelijk zien dat FlixBus zich heeft geëtaleerd als transportmiddel voor vakantiereizigers. Voor de aanstaande vakantieperiodes plannen we om extra capaciteiten in te zetten.” Vooral op de trajecten naar Brussel en Parijs zijn de FlixBus-zitplaatsen veelgevraagd. Hier is de bus zelfs vaak sneller dan de trein en rijdt t/m twaalf keer per dag. Op de langere trajecten zijn de nachtbussen van FlixBus een groot succes. Slapend reizen Nederlanders vooral naar Berlijn, München of Praag.

30 miljoen klanten in 2016

Gestart in 2013 biedt FlixBus met 100.000 dagelijkse verbindingen naar meer dan 900 internationale bestemmingen inmiddels het grootste busnetwerk van Europa aan. In Nederland is de startup pas eind 2014 gestart. Max Zeumer: “De nieuwe passagiersrecorden laten zien dat de langeafstands bus zich in Nederland heeft geëtaleerd als een mobiliteitsalternatief tot de trein, de auto of het vliegtuig.” Voor 2016 verwacht de mobiliteitsaanbieder dankzij de voortdurende netwerkuitbreiding en nieuwe doelgroepen ruim 30 miljoen reizigers in heel Europa. Naast grensoverschrijdend verkeer naar momenteel 20 landen exploiteert FlixBus als leidende aanbieder nationale netwerken in Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Kroatië en Oostenrijk.

