Fonds voor vrijetijdssector Noord-Brabant gelanceerd

Leisure Ontwikkel Fonds stimuleert innovatief vrijetijdsaanbod voor Brabant

Vandaag (12 april jl.) vond in Kaatsheuvel de officiële kick-off van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF) plaats. Het nieuwe fonds stimuleert innovatief vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel meer bezoekers naar onze provincie te trekken, die hier ook langer blijven en meer besteden. Dit doet het LOF door het verstrekken van leningen. Het LOF richt zich op alle ondernemers met een leisureplan voor Brabant. Vanaf 1 mei 2017 kunnen zij hun plan indienen. Meer dan 170 geïnteresseerde ondernemers waren bij de feestelijke kick-off van het Leisure Fonds aanwezig. Noord-Brabant wil in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa zijn, met een groei in toeristische bestedingen en werkgelegenheid. Daarvoor willen de stakeholders in Brabant meer bezoekers trekken (voor leisure activiteiten), de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (focus op shortbreak) en het merk Brabant versterken. Omdat bestaande fondsen zich vooral richten op cultuur of technische innovatie en financiële instellingen zich vooral richten op projecten met laag risico en hoog rendement, vallen innovatieve leisureprojecten vaak buiten de boot. Het LOF richt zich op alle ondernemers met een leisureplan voor Brabant. De Provincie, Libéma, De Efteling en Midpoint Brabant zijn de initiatiefnemers van het fonds. Bij aanvang is het fonds voor 4,6 miljoen euro gevuld door de vier partijen. Voor de praktische uitvoering zijn House of Leisure, Stimulus en een investeringscomité met experts betrokken. VisitBrabant is marketingpartner. Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering: ‘De vrijetijdssector in Brabant heeft veel potentie. Met het LOF kunnen ondernemers hun aanbod versterken en vernieuwen. Zij trekken hiermee meer bezoekers naar Brabant. Dat geeft een impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid.’

Projecten

Het Leisure Ontwikkel Fonds richt zich op aanbod dat samenhangt met iconische thema’s, een sterke propositie heeft (verhaallijn), onderscheidend is, een hoge kwaliteit heeft en daarmee voor de bezoeker interessant is. Het aanbrengen van focus op een beperkt aantal thema’s en verhaallijnen geeft bovendien de kans om het losse aanbod te verbinden, in arrangementen of campagnes. De kernthema’s voor Leisure in Brabant groeperen zich in een drieluik: Brabantse Meesters & Erfgoed, Design & Innovatie en Attractieparken & Evenementen. LOF projecten kunnen ook gerelateerd zijn aan trends die in de leisuresector spelen zoals slow tourism met de focus op duurzaamheid en urban tourism waarbij mensen bij een stadsbezoek ook andere activiteiten ondernemen. Een andere trend is experience tourism, waarbij zélf beleven centraal staat. Klik hier voor meer informatie.