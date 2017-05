Fries bureau voor toerisme laat in Wolvega e-bikes opwaarderen tot “de beste ter wereld”

Moet je een grote fabriek of werkplaats hebben om één van de beste e-bikes ter wereld samen te stellen? Nee! Dat bewijst e-biketester en –verhuurder Albert Hendriks, directeur van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland in Wolvega.

De reisorganisatie verhuurt vele merken elektrische fietsen uit het topsegment aan gasten die een arrangement hebben geboekt. Hendriks bestudeerde alle verzamelde verslagen van pechgevallen, klachten en complimenten van de vakantiefietsers.“Onze eigen servicedienst had contact met hen, want fietsers die bij ons een arrangement hebben geboekt en onderweg pech hebben, krijgen van ons onmiddellijk een gelijkwaardige of betere fiets om direct de tocht voort te kunnen zetten.”

Onderzoek

Hendriks onderzocht alle pechgevallen van de afgelopen paar jaar waarbij door hem verhuurde elektrische fietsen van bekende merken betrokken waren en de mankementen aan de eigen fietsen van de gasten. Hij constateerde dat 95% van de storingen betrekking had op simpele minderwaardige onderdelen en een slechte verstandhouding tussen de motor, accu en het bedieningsdisplay. Kan dat niet anders, was zijn vraag aan de fietsfabrikanten. Jawel, maar dan wordt de fiets te duur, was het antwoord.“Ze wilden geen betere banden, standers, bagagedragers, zadels, verende zadelpennen, zadelpenklemmen en handvatten monteren. Een solide, comfortabele en lichte custom built e-bike, een geheel naar wens gebouwde fiets, daar wilde niemand aan beginnen. Zo ontstond mijn idee om zelf e-bikes te samen te stellen.”

Fietsenfabriek

Hendriks: “Een fietsenfabriek is tegenwoordig gewoon een assemblagebedrijf, een samenvoeger van pakweg 500 onderdelen uit de hele wereld. Daar ga ik natuurlijk niet aan beginnen. Maar ik kan me wel concentreren op de belangrijkste componenten, de onderdelen die er de oorzaak van zijn dat onze servicewagen te vaak moet uitrukken om een vervangende fiets af te leveren bij een gestrande gast. Pech of slecht functioneren van een e-bike is een bron van irritatie voor de gast, maar ook voor de reisorganisatie. Reden voor mij om een lijst samen te stellen met eisen waaraan een heel goede lange-afstand-e-bike moet voldoen. De grote fabrikanten konden geen gehoor geven aan mijn fietsspecifieke verlangens en zo belandde ik al speurend bij de Fries Hans de Boer, ex-verkoopmanager van Gazelle en nu producent van slechts één type e-bike, de Alba Ciclone. Hij, zeer geïnteresseerd in mijn problemen met e-bikes, kon vrij gemakkelijk aan de meeste eisen voldoen. Met hulp van fietsenmaker en wedstrijdfietser Henk Weerman in Wolvega kon ik De Boer’s standaardfiets, die helemaal uit hoogwaardige Shimano-componenten is opgebouwd, opwaarderen tot een unieke Elfstedentochtproof e-bike. Zo werd Unique Cycling geboren, producent van superieure e-bikes, fietsen die beter zijn dan het origineel. Unique Cycling doet eigenlijk niets anders dan elektrische fietsen modificeren naar aanleiding van klachten. Met andere woorden: opwaarderen, grenzen overschrijden. En dan krijg je de beste e-bike.” Klik hier voor informatie.