Gemeente Soest zoekt horecaondernemer

‘Kavel op unieke plek biedt ruimte voor horeca-concept’

De gemeente Soest zoekt een ondernemer om op een gloednieuwe pleisterplaats met een speelbos een aantrekkelijk horecaconcept neer te zetten. Het gaat om een bijzondere locatie met uitzicht over de natuur van het nieuwe Park Vliegbasis Soesterberg, het Nationaal Militair Museum en direct gelegen aan de provinciale fietsroute.

Waarom zet Soest deze locatie op de markt?

Volgens de gemeente is deze locatie een belangrijk punt om de verbinding te maken tussen het nieuwe park/museum en het dorp Soesterberg. Het dorp dat op dit moment een flinke kwaliteitsimpuls krijgt met woningbouw, vernieuwing van het dorpshart, verbetering van de infrastructuur, opwaardering van een bestaand woon-werkterrein en aanleg van een nieuw bedrijventerrein. De pleisterplaats vraagt volgens Soest om een goed horeca/vastgoedconcept dat inspeelt op de recreatieve mogelijkheden én meerwaarde heeft voor de bewoners van Soesterberg. Natuurlijk zijn lokale ondernemers van harte welkom op de pleisterplaats. Maar ook ondernemers die niet uit Soest, Soesterberg of omgeving komen. Kwaliteit staat voorop.

Prijsvraag gestart

Om de gewenste kwaliteit te vinden heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Vastgoed- en horecaondernemers kunnen hun ideeën indienen. HTC Advies ondersteunt de gemeente Soest hierbij. Er komt een informatiebijeenkomst waar vastgoed- en horecaondernemers elkaar kunnen ontmoeten en samen wellicht tot een optimaal plan kunnen komen. Daarop volgt de inschrijving, pitches en presentaties. Alle informatie over de prijsvraag is online te vinden op www.htcadvies.nl.

Unieke locatie voor horeca

De pleisterplaats komt op een unieke locatie meent Marcel Adriani, wethouder van de gemeente Soest. “Vanaf de pleisterplaats kijk je uit over Park Vliegbasis Soesterberg. En wat dit park zo bijzonder maakt is dat je naast de natuur ook het breedste fietspad van Nederland hebt; de voormalige landingsbaan. Er liggen bunkers en shelters verscholen in het gebied. De oude verkeerstoren prijkt nog trots boven de bomen uit. En het Nationaal Militair Museum – dat in het eerste jaar dat ze open was al bijna een half miljoen bezoekers trok – is een eyecatcher aan de horizon. In zowel het park als het museum is van alles te ontdekken. En dat kan straks allemaal vanaf die nieuwe pleisterplaats.”