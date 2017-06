Genieten van optredens tijdens De Dag van de Kampvuurmuzikant

Afgelopen zaterdag was het gezellig druk rondom de kampvuren bij de 21 deelnemende Natuurkampeerterreinen tijdens De Dag van de Kampvuurmuzikant. Per locatie is er één winnaar uitgeroepen. Maar wel geheel in de sfeer van het kampvuur: samen muziek maken was belangrijker dan winnen. Ruim honderd muzikanten, verdeeld over de 21 deelnemende terreinen, deden mee aan dit bijzondere evenement. De variatie was groot: van acts met zang en gitaar tot een singer-songwriter met ukelele, en van een didgeridoo-speler tot een koor. Volgens Hans van den Berg, jurylid en medebeheerder van Natuurkampeerterrein Fort WKU in Tull en ’t Waal, was de avond een groot succes: “Ondanks dat het bij aanvang even regende, genoot het publiek zichtbaar van de gevarieerde optredens. Een mooie, intieme avond, heel goed passend bij ons Natuurkampeerterrein!” Het publiek bestond deels uit mensen die vaker kamperen op Natuurkampeerterreinen, deels uit nieuwsgierigen die speciaal voor de muziek kwamen.

De dag van de Kampvuurmuzikant

De Dag van de Kampvuurmuzikant is een ode aan het eeuwenoude gebruik van gezamenlijk muziek maken bij het vuur. Op de Natuurkampeerterreinen is bijna altijd een kampvuurplek aanwezig, om lekker op te warmen, te mijmeren bij het vuur of broodjes te bakken. De Dag van de Kampvuurmuzikant is het vervolg op De Beste Kampvuurmuzikant van Nederland, dat vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd door de Groene Koepel. Het evenement, dat toen bestond uit voorrondes en een finale, was een groot succes. Kijk voor meer informatie en de winnaars van 2017 per terrein op www.dagvandekampvuurmuzikant.nl.