Glamping in Zwitserland met het BoerenBed!

Dit seizoen introduceert het BoerenBed haar eerste glamping locatie in Zwitserland! Wallis Collection vind je op een hoogte van 1500 meter in het schitterende Lötschental. Deze prachtige locatie ligt ongeveer 90 km ten zuiden van Bern in een klein dorpje met slechts 14 inwoners. Wat begon als een hobby voor Karin en Dani Ritler is inmiddels uitgegroeid tot een professionele schapenfokkerij. In 2004 was deze boerderij de eerste in het Lötschental die biologisch werd gecertificeerd. Dani kijkt ernaar uit om zijn kennis over de schapen met zijn gasten te delen. En iedereen die het leven van een Zwitserse alpenboer wilt ervaren, is welkom om te helpen met het hooien. Kinderen mogen de kippen voeren en op zoek gaan naar verse eieren in het kippenhok. In de voormalige koeienstal is er een mooie boerderijwinkel gerealiseerd, met eigen biologisch lamsvlees en andere regionale producten. Ze verkopen hier o.a. kaas, pasta, honing, wijn, zelfgemaakte likeuren en een klein assortiment van dagelijkse benodigdheden. Karin is een ervaren kok en organiseert graag kooklessen en andere food evenementen. Klik hier voor meer informatie.