‘Goed Voor Elkaar-Prijs’ voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft de ‘Goed Voor Elkaar-Prijs’ van het Kenniscentrum Groen & Handicap in ontvangst mogen nemen. Het Park ontving deze prijs, omdat een drietal wandelroutes in het Park uitermate goed toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat om de routes ‘het Belevingspad, ‘het Landschappenpad’ en ‘het Berlagepad’. Deze routes zijn op hun eigen manier toegankelijk en interessant gemaakt voor mensen met een fysieke beperking. Het Belevingspad is bijvoorbeeld ontwikkeld in samenwerking met het Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Op deze route worden wandelaars uitgenodigd te voelen, ruiken, zien en te horen. Het Landschappenpad is speciaal voor het 75-jarig jubileum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe aangelegd. Deze cultuurhistorische wandeling voert langs diverse hoogtepunten van het Park, zoals het Kröller-Müller Museum, de Franse Berg en de weidse vlakte van het Pampelse Zand. Onderweg zijn er twee picknickplekken die ook geschikt zijn voor mensen in een rolstoel. Het Berlagepad loopt rondom de vijver bij Jachthuis Sint Hubertus en is ook zeer geschikt voor rolstoelen. De voorzitter van het Kenniscentrum Groen & Handicap, de heer Kees Kuijken, overhandigde de prijs aan de directeur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, de heer Van Voorst tot Voorst. De prijs werd uitgereikt in het in het centrum van het Park gelegen Parkrestaurant. Het Kenniscentrum Groen & Handicap reikt ieder jaar de “Goed Voor Elkaar-Prijs” uit aan een organisatie binnen het domein natuur en recreatie. De winnende organisatie blinkt uit qua bereikbaarheid, toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen in haar natuur-/recreatiegebied, ook voor mensen met een fysieke beperking.