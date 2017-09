Goed tweede kwartaal voor de horeca

De horeca had een goed tweede kwartaal in 2017. De omzet groeide met 9,1% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Van het eerste naar het tweede kwartaal groeide de omzet met 1,8% (gecorrigeerd voor het seizoen). Dat blijkt uit de CBS Kwartaalmonitor horeca van 31 augustus 2017. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Onze branche profiteert van een gunstig economisch klimaat; Nederlanders en toeristen consumeren meer in de Nederlandse horeca en geven daarbij ook meer uit. Dat is goed nieuws. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als de omzet groeit, wil dat nog niet zeggen dat een bedrijf ook meer winst maakt. Er zijn hotels, restaurants en cafés waar het hartstikke goed gaat, maar er zijn ook nog steeds bedrijven waar het minder goed gaat. Bovendien zijn er ook dit kwartaal weer veel horecazaken bijgekomen, waardoor de concurrentie verder toeneemt.”

Sterke groei fastservice

Binnen de horeca ging het in het tweede kwartaal van 2017 met alle verschillende bedrijfstakken goed. De hoogste omzetgroei zien we bij fastservicebedrijven. Dat sluit aan bij het feit dat het eetpatroon van mensen de laatste jaren verandert. Meer mensen kiezen voor gemak en snelheid en laten vaker eten bezorgen. Het aantal fastservicebedrijven (snackbars, fastfood-restaurants, lunchrooms en bezorgdiensten) groeit dan ook sneller dan het aantal restaurants. Daarbij komt dat het aantal bedrijven harder groeit dan het aantal verkochte consumpties. Al geven consumenten wel meer uit voor deze consumpties. Ook bij cafés, waar het eerder minder goed ging, zien we het afgelopen kwartaal herstel. Toch is daar een relativering op z’n plaats. In vergelijking met tien jaar geleden is een-vijfde van de cafés (en daarmee hun omzet) verdwenen.

Marges onder druk

In het algemeen zien we dat dat er steeds meer horecabedrijven bijkomen (500 nieuwe bedrijven in het tweede kwartaal van 2017) en dat de kosten stijgen. Enerzijds zijn de huurprijzen en de prijs van bier exponentieel gestegen. En anderzijds vragen online platforms, onder andere voor de bezorging van maaltijden, hoge commissies aan restaurants. Als een horecaondernemer te hoge commissies aan een online platform betaalt, terwijl hij hetzelfde bedrag krijgt voor de maaltijd die bezorgd wordt, dan gaat dat natuurlijk ten koste van zijn marge/winst.

Wat doet KHN?

KHN maakt zich daarom sterk voor een eerlijk speelveld voor de horeca en wil voorkomen dat er een te grote machtpositie ontstaat bij online platforms. Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt de krapte op de arbeidsmarkt. Horecaondernemers zullen zich nog meer moeten inspannen om medewerkers aan zich te binden en te behouden. Er is een recordaantal vacatures maar ook een recordaantal vervulde vacatures. Maar de spanning met niet-vervulde vacatures neemt toe. Dan is wat ons betreft goed werkgeverschap van de horecawerkgever noodzakelijk (het goed inwerken, trainen, opleiden en niet overbelasten van medewerkers). Maar daar hoort ook minder starre wet- en regelgeving van de overheid bij. Zodat horecaondernemers minder werkgeversrisico’s lopen als ze een medewerker in vaste dienst nemen. Dan wordt ook voor de werkgever een omgeving geboden waarin hij voldoende goed opgeleid personeel kan aantrekken of behouden. Klik hier voor meer informatie.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek