Gouden Klavertje Vier voor Ramm

Ramm BV wint met Oeliatec Mollen ArtiflexR het Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallende innovatie op GroenTechniek Holland in Biddinghuizen. De vakjury over deze winnende innovatie: “Dit is het eerste onkruidbestrijdingsvoertuig dat met kokende waterdruppels CO2 neutraal werkt, geluidsarm is en geen roetuitstoot heeft, doordat de modulerende boiler in staat is op biodiesel op basis van plantaardige oliën te verbranden. Het is een multifunctioneel en duurzaam concept met elektrische aandrijving (ook van de pompen) en met lange werkduur van acht uur.” Op de tweede plaats eindigde Andreas Stihl NV met de iMow TeaM Robotmaaier, een team van kleine, lichte, efficiënte en flexibele robotmaaiers met intelligente software, waardoor meerdere machines gelijktijdig en autonoom grote grasvelden van meer dan 4.000 m2 professioneel kunnen onderhouden. De derde prijs was voor Frisian Motors met de FM-170 zero turn maaier, de eerste volledig elektrische zero turn maaier met twee elektromotoren direct op het maaidek en met onderhoudsvrije AGM-accu’s, afkomstig van een goede Nederlandse pionier.

170 fabrikanten, importeurs en dealers lanceren op dit evenement voor groenprofessionals hun primeurs. De vakjury beoordeelde welke van alle ingezonden innovaties het meest vernieuwend en onderscheidend zijn voor de groensector en koos de winnaars uit elf genomineerden.

De vakjury: “Elektrisch, duurzaam en een verbetering qua arbeidsomstandigheden, dat zijn de opvallende trends in de innovaties. De genomineerde innovaties zijn heel divers van aard en om uiteenlopende redenen interessant voor professionals werkzaam in de openbare ruimte. De innovaties tonen aan hoe breed het werkterrein van de groenprofessional is en ook hoe groot de innovatiekracht van deze sector is.” De vakjuryleden zijn Hein van Iersel (NWST/Stad&Groen/Boom in Business/Boomzorg/Fieldmanager), Gert Vreemann (CUMELA/Grondig), Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Tuin en Parktechniek), Johan Simmelink (Tuin & Landschap) en Rien van der Spek (voorzitter van de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners VHG).

Klik hier voor meer informatie.