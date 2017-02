Gratis workshop ijsbeeldhouwen voor kinderen

Tijdens het grootste ijssculpturen festival van Europa zal er tot en met 5 maart de mogelijkheid zijn voor kinderen om gratis deel te nemen aan een workshop ijscarven. Maar er is meer te doen tijdens het Nederlands IJsbeelden Festival. Een gezellig en uniek familie-uitje in de krokusvakantie. Lekker creatief bezig zijn in de voorjaarsvakantie? Dat kan. Kinderen van alle leeftijden kunnen bij het Nederlands IJsbeelden Festival op de Arena Boulevard in Amsterdam zuidoost GRATIS deelnemen aan een cursus ijsbeeldhouwen. Na een inspirerende uitleg over ijssculpturen mag je zelf aan de slag met blokken ijs en krijg je de nodige instructies. Beitels, hamers en andere materialen worden verzorgd maar neem wel je handschoenen mee. Je kunt je voorafgaand aan de workshop natuurlijk altijd even laten inspireren in de ijssculpturen hal waar je de meest bijzondere sneeuw- en ijsbeelden ziet. Geef je wel zo snel mogelijk op voor de workshop via www.ijsbeelden.nl/vakantie. Speciaal voor gezinnen is er in de voorjaarsvakantie, naast de workshop ijscarven, nog veel meer vertier. Zo kunnen kinderen mee bouwen aan een 5 meter hoge LEGO toren. Een spectaculair bouwwerk van LEGO tot aan het plafond van het horecaterras. Maar er is meer. Zo zijn er spelcomputers om leuke nieuwe games te spelen en voor de kleintjes zijn er kleur en knutselmogelijkheden. En natuurlijk hebben we ook een springkussen om weer even lekker op te warmen als je net in de vrieshal (-10OC) met ijssculpturen bent geweest. Het hele feestje krijgt extra sfeer door de swingende muziek van DJ Berry. Het Nederlands IJsbeelden Festival is tot en met 5 maart dagelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur.

