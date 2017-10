Griezelen op Kasteel Duivenvoorde

Voor het eerst wordt Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten omgetoverd tot een waar spookkasteel. Het kasteel, met het landgoed als griezelig decor, komt op zondag 29 oktober tot leven met spoken, griezelaars en ander gespuis. Halloween op Duivenvoorde is bedoeld voor moedige kinderen vanaf 4 jaar (met hun ouders). Wie durft?!

Griezelen in het kasteel

Beschik jij over stalen zenuwen? Kom verkleed in jouw engste (Halloween)kostuum en ga op avontuur in het kasteel! Dool rond door de schaars verlichte gangen en kasteelkamers in griezelsfeer. Laat je gezicht spooky schminken voordat je op de foto gaat. En te midden van spinnen en andere griezels worden, voor verschillende leeftijdsgroepen, filmpjes vertoond en spannende verhalen verteld. Wie de trap in het kasteel op durft is niet zo maar weer beneden!

Op spooktocht in het park

Lopen de rillingen je nog niet over de rug? Ga dan buiten in het park op avontuur! Volg samen met een IVN-natuurgids een wandeling en spot schemerdieren in het park. Kleine kinderen (4-8 jaar) die niet bang zijn doen een zoektocht. Grote kinderen (8-12 jaar) gaan op het landgoed op spookjacht. Of kom enge Halloweengriezels knutselen in de werkschuur, geniet van muziek van Trio Panville en koop jouw mooiste pompoen bij de pompoenenverkoopshow. Er wordt een drankje en een hapje geserveerd en bij vertrek is er een snoeptraktatie. Hof van Duivenvoorde bereidt op Halloween geïnspireerde gerechten (tegen betaling). Klik hier voor informatie.