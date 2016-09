Het griezeligste Halloween en Horror festival van Nederland!

28 & 29 oktober – Kasteel Keukenhof, Lisse

Op 28 en 29 oktober vindt wederom Haunted Castle plaats op het landgoed van Kasteel Keukenhof in Lisse. Laat je de stuipen op het lijf jagen door figuren die je normaal gesproken niet in een donker steegje tegen zou willen komen. Gil de longen uit je lijf in één van de angstaanjagende spookhuizen of tijdens een bloederige show. Of laat je meeslepen door een bloedstollende horrorfilm en bezoek een verhalenverteller die je de rillingen over het lijf doet lopen. Let op je bloeddruk tijdens Haunted Castle want je bent nergens veilig! Op het festivalterrein ontkom je niet aan de engste spookhuizen, huiveringwekkende shows en lugubere spelletjes. In de Fear Factory lijk je in eerste instantie alleen rond te dolen, maar dan tref je de meest duistere figuren die maar wat graag experimentjes op je willen uitvoeren. In de Trail of Terror ga je de confrontatie aan met psychiatrische gekken en in de Scarezone val je in de grijpgrage handen van huiveringwekkende zombies. Loop zelf door de gangen en kamers van het Doll House, maar pas op want de meeste bezoekers worden binnen no time krankzinnig! Eten, of gegeten worden? Dat is de vraag in de duistere Hell’s Kitchen. In het Asylum testen de doktoren (of zijn het de patiënten?) jouw geestelijke gezondheid. Hopelijk kom je er goed vanaf! Even achteroverleunen is er op Haunted Castle niet bij. In het Panic Picture House worden de spannendste horrorfilms en thrillers vertoond en op verschillende locaties worden spookverhalen tot leven gewekt door gepassioneerde verhalenvertellers. Ook is het mogelijk om auteurs van horror- en thrillerboeken te ontmoeten en kom je erachter waar zij hun inspiratie vandaan halen. Op de Haunted Castle markt staan uiteenlopende kraampjes van verschillende exposanten. Haunted Caste is niet alleen angstaanjagend leuk om te bezoeken voor volwassenen, maar ook voor kinderen is er genoeg te beleven! Klik hier voor informatie.