Groen parkeren in hartje Rotterdam

Twee jaar geleden stond de vervallen parkeergarage van het Rotterdamse Weenapoint op de nominatie om geheel gesloopt te worden. In opdracht van de Maarsen Groep ontwikkelde Van Mourik Architecten uit Den Haag een duurzaam garage-renovatieplan als onderdeel van het aangrenzende, prestigieuze nieuwbouwproject First Rotterdam, pal tegenover het Centraal Station van de Maasstad. Het resultaat is een parkeergarage die als het ware geheel omarmd wordt door levend groen. Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen met 9 parkeerdekken en biedt ruimte voor 400 auto’s en 480 fietsen. Het aangrenzende binnenplein is eveneens geheel op de schop genomen. Er is een fraaie parktuin aangelegd met ruime wandelpaden, stalen luifels en hekwerken, veel gazon en siergrassen.

Groene gevel

Aannemersbedrijf Groenewegen uit Bergschenhoek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatie. Frans Groenewegen: “Er is bewust gekozen voor een parkeergarage met veel levend groen, die perfect aansluit bij de nieuwe binnentuin.” Tijdens de zes maanden durende renovatie van de P-Firstgarage is het gebouw altijd toegankelijk gebleven voor parkeerders. De groene gevel werd gecreëerd met het Wallplanter-systeem van Mobilane uit Leersum. Groenewegen: “De keuze voor dit gevelsysteem met voorgekweekte klimophagen was voor ons ideaal. De plantenbakken konden prefab in onze fabriek gemaakt worden, zodat we niet afhankelijk waren van weersomstandigheden. Er is direct na het plaatsen een volwassen, groen resultaat. We laten de hagen zo min mogelijk snoeien voor een optimale natuurlijke uitstraling en… hoe meer blad, hoe groter de afvang van fijnstof door de hederahagen. Dat is belangrijk in Rotterdam.”

Watergeefsysteem

De 650 kant en klaar hagen van 180 en 220 cm hoog zijn in Bergschenhoek op maat geknipt en opgeplant in 224 geïsoleerde bakken van aluminium (390 x 50 x 50 cm) die door Groenewegen met een kraan aan de gargagegevel zijn bevestigd. Een draagconstructie van in totaal 50 ton staal en roestvaste spandraden zorgen dat de hagen op hun plaats blijven. Bij de wortels bevinden zich sensoren die permanent informatie verzenden naar een computergestuurd irrigatiesysteem dat gedeeltelijk met hemelwater werkt en de beplanting voorziet van de juiste voedingsstoffen. Alexander Ilsink van Mobilane: “De afgelopen tien jaar hebben we een enorme knowhow opgebouwd met de succesvolle aanleg van niet grondgebonden groene gevelsystemen. Zo realiseerden wij een groene parkeergarage in Monaco en de grootste groene gevel in Europa van het Nike-gebouw in het Belgische Laakdal. Momenteel zijn wij bezig met een mega groene wand in Bracknell, Londen. Ook op andere locaties in Nederland en de rest van de wereld wordt ons Wallplanter-systeem en LivePanel-systeem met succes toegepast.” Klik hier voor informatie.