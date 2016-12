Groendag Hoorn 2017: Groen voor elkaar

Op woensdag 8 februari 2017 wordt op het Clusius College in Hoorn de jaarlijkse Groendag Hoon gehouden. Innovatie, inspiratie en verbinden zijn de kernbegrippen van deze dag. Op de Groendag kunnen de deelnemers kennis opdoen, kennis uitwisselen en kennismaken met collega’s, leveranciers, workshopleiders en andere aanwezigen uit de groenvoorzienings- en hoveniersbranche. Het thema voor deze 19e editie is ‘’Groen voor elkaar’’ : Groen voor mensen, maar ook groen als ecosysteem. Natuurlijk is het thema ook op te vatten als de hovenier en de groenvoorziener die hun zaken goed voor elkaar hebben en zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving. Voor de vier workshopronden kunnen de deelnemers een keuze maken uit 25 verschillende onderwerpen en daarnaast de vakbeurs bezoeken die 37 stands van toeleverende bedrijven omvat. Een greep uit het workshopaanbod: speelplaatsen, tuinontwerp, verticaal groen, essentaksterfte, festivalisering, boombeheer, begraafplaatsen, onkruid, bomen verplanten, accumachines, eetbare bloemen, natuurlijke oevers en nog veel meer. Het is ook mogelijk om op deze dag ETW-punten te behalen en de spuitlicentie te verlengen. Kijk op de website voor informatie en aanmelding.