De Groene Koepel lanceert nieuwe website en kennislab

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur lanceert deze week een website speciaal gericht op ondernemers en organisaties in de verblijfsrecreatie. De website is bedoeld om verandering in de sector aan te jagen, vooral op het gebied van natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO.

Samenwerking

De Groene Koepel is eind 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten Nederland. Verbreding en samenwerking was hierbij het uitgangspunt. In de eerste periode heeft de stichting gewerkt aan een duidelijke profilering voor gasten van de netwerken van Trekkershutten, Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen. Met de nieuwe website wil De Groene Koepel juist de sector informeren over haar projecten en doelstellingen binnen de verblijfsrecreatie.

Kennislab

Met de lancering van de nieuwe website presenteert De Groene Koepel ook een speciaal kennislab voor de sector: Het DGK Lab. Onder deze noemer organiseert de stichting kennissessies en workshops in samenwerking met diverse partners en onderwijsinstellingen. Ook het opzetten van proeftuinen en het ontwikkelen van innovatieve concepten (zoals de duurzame Trekkershut, de Trek-in) vallen onder het kennislab. Het DGK Lab is niet voorbehouden aan ondernemers met een Natuurkampeerterrein of Trekkershut. De Groene Koepel nodigt iedereen uit de verblijfsrecreatiebranche uit om mee te denken en elkaar te inspireren.



Keurmerken

Wie geïnteresseerd is in een van de kwaliteitskeurmerken van De Groene Koepel (Natuurkampeerterreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen) kan ook op de nieuwe website terecht voor informatie over de erkenningsprocedure. Op dit moment zijn er 133 erkende Natuurkampeerterreinen in Nederland en vijf in Frankrijk. Erkende Trekkershutten bevinden zich op ongeveer 250 verschillende locaties in de Benelux en er zijn in totaal vijftien erkende GroepsNatuurkampeerterreinen. Klik hier voor meer informatie.