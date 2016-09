De Groene Koepel organiseert kennissessies over de optimale natuurcamping

Op donderdag 3 november start een reeks kennissessies voor ondernemers die hun natuurcamping op een hoger niveau willen tillen. De sessies zijn een initiatief van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur, die zich inzet voor groene verblijfsaccommodatie in Nederland en vlak over de grenzen, waaronder Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten. In acht sessies wordt ingegaan op de onderwerpen: ondernemen vanuit identiteit, trends en doelgroepen, het toepassen van natuurlijke architectuur, permacultuur, toegankelijkheid, het inzetten van lokale cultuurhistorie, groene energie en financiële gezondheid. De sessieleiders zijn afkomstig van het VNO/NCW, Nationaal Groenfonds, ZKA Consultants, Kristel Hermans Architectuur, Eetbaar Landschap, ZET Brabant en monumentenadvies.nl. Met de serie kennissessies wil De Groene Koepel een handreiking doen aan ondernemers met een groen hart. ‘We zijn ervan overtuigd dat de recreatiesector duurzamer moet worden ingericht’, zegt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. ‘We lopen nog achter op andere sectoren, dus er valt nog veel te behalen. Voor een grote groep twintigers en dertigers is duurzaamheid een bewuste levensstijl, ook bij het kiezen van hun vakantie. De tijdgeest verandert, en als we niet mee veranderen, dan houdt het voor veel ondernemers op. We hopen met onze kennissessies hulp te bieden bij het maken van goede keuzes voor de toekomst.’ De kennissessies worden eens in de (circa) drie weken gehouden op een donderdagmiddag in het Buitencentrum Almeerderhout in Almere. Ondernemers kunnen zich tot 8 oktober aanmelden voor de hele serie. Maximum aantal deelnemers: 20 personen. Kijk voor meer informatie op de site.