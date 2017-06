Groentechniek Holland 2017 groter dan voorgaande edities

GroenTechniek Holland (GTH) gaat dit jaar groeien. “Met nog ruim drie maanden te gaan schreven zich al ruim 140 deelnemers in, waarmee nu al 80% is volgeboekt. Daarom hebben we besloten om het beursterrein voor deze derde editie van Nederlands grootste groene vakbeurs te vergroten en uit te breiden van 9 naar 12 hectare. Op dit grotere beursterrein kunnen we alle deelnemers een gunstige plaats bieden en is daarnaast nog volop ruimte voor het demonstreren en live testen van alle machines van de verwachte 450 merken”, aldus beursmanager Willem Bierema. De tweejaarlijkse vakbeurs voor alle professionals die werkzaam zijn in de openbare ruimte is van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 september 2017 op het Walibi evenemententerrein in Biddinghuizen en dagelijks open van 10 tot 17 uur.

Nieuwkomers en nieuwe segmenten

Bierema: “Alle marktleiders uit de afdelingen Tuin & Park en Groen & Milieu van Fedecom zijn weer van de partij, waaronder de toonaangevende merken John Deere, Kubota, Jean Heybroek, Stiga, New Holland, Toro, Husqvarna, Stihl, JCB, Roberine, Van der Haeghe, C. van der Pols, Wim van Breda, Honda, Mechan Cultuurtechniek en Mercedes Benz. Daarnaast zien we verbreding in het aanbod vanuit de reinigingssector met onder meer Ravo Benelux en Memo Europe, en met bedrijven binnen de bosbouw zoals Woodmizer Nederland, Haecksler en Angenendt. Ook gereedschappen voor Tuin & Park zijn volop te zien, onder meer bij De Boer Drachten, DeWalt, Stanley Black & Decker en Facom.” Onder de getoonde 450 merken zijn veel innovaties die allen meedingen naar het Gouden Klavertje Vier, de prijs die een vakjury toekent aan de meest opvallende innovatie op GTH. Alle deelnemers kunnen nieuwe producten en diensten aanmelden tot maandag 7 augustus, daarna selecteert de vakjury de nominaties waarna de winnaar bekend wordt gemaakt op de eerste beursdag, dinsdag 12 september. Alle deelnemers en merken zijn te vinden op de site waar bezoekers binnenkort ook online een entreekaart kunnen kopen met een korting. Daarmee krijgt de bezoeker entree tot de beurs, hij/zij kan parkeren op het nabij gelegen parkeerterrein, ontvangt de GTH-beurscatalogus en een welkomstdrankje. Klik hier voor informatie.