De derde editie van GroenTechniek Holland, het tweejaarlijkse vakevenement voor aanleg en onderhoud van de openbare groen/grijze ruimte, wordt georganiseerd in opdracht van de branchevereniging Fedecom. GroenTechniek Holland vindt plaats van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 september 2017 op het Walibi evenemententerrein in Biddinghuizen. Door het unieke karakter van het evenement en de grootte van het beursterrein zijn wij in staat om bezoekers alle benodigde techniek voor aanleg en onderhoud van de publieke ruimte te laten zien. Exposanten van GroenTechniek Holland hebben de keuze uit ruime buitenstands met demonstratiemogelijkheden of deelname aan het Groenplein. Op dit Groenplein heeft u de mogelijkheid om uw producten kleinschaliger overdekt te exposeren.

Wie exposeren op GroenTechniek Holland?

Fabrikanten, agenten, importeurs, exporteurs, dealers, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige dienstverleners in de professionele groensector zijn welkom, kortom elk bedrijf dat actief is op het gebied van aanleg en onderhoud van de openbare groen/grijze ruimte, de publieke stedelijke omgeving en sport-, golf- en recreatieterreinen.

