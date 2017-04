Groots Mondriaan tulpenschilderij in Flevoland

Door het mooie weer van de afgelopen weken ontstaan er in Flevoland al prachtige kleurrijke tulpenvelden. In Noordoostpolder ontvouwt zich een wel heel bijzonder tulpenveld; het grootste Mondriaan tulpenschilderij van ruim 6.000 vierkante meter groot. Hiernaast kent Flevoland de langste aaneengesloten tulpenroute ter wereld, namelijk een 215 km lange autoroute die u langs de mooiste tulpenvelden leidt.

Mondriaan Tulpenveld

Het Mondriaan tulpenveld valt perfect samen met het landelijke jaar ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’. Ruim 350.000 tulpen in de primaire Mondriaan kleuren rood, wit en geel zijn ingeplant aangevuld met een mooie paarse tulp voor de donkere vlakken. Niet ingeplante bollenbedden vormen de zwarte lijnen tussen de rechte strakke vlakken. Het bloeiende schilderij is dit voorjaar vanaf de weg en vanuit de lucht te bewonderen. Vanaf het tulpenbelevingsveld vliegt de helikopter af en aan naar en over het Mondriaan tulpenschilderij. Naast de helikoptervluchten zijn er ook speciale luchtballon-vaarten én kennismakingsvluchten met paramotor-vliegen te boeken. Vanuit de auto is de Mondriaan ook goed zichtbaar. Vanaf de uitkijktoren bij het veld is de beleving nog groter.

Langste aaneengesloten Tulpenroute van Europa

Tijdens de tulpenperiode zijn er door heel Flevoland wandel-, fiets-, en autoroutes langs de vele prachtige tulpenvelden. De langste autoroute, maar liefst 215 km lang, leidt u langs de tulpenvelden van Dronten en Noordoostpolder. En de Smikkelroute van Zeewolde leidt u niet alleen langs de tulpenvelden, maar ook door het fruitteelt gebied waar de bomen in volle bloesem staan.

Diverse activiteiten

Op tal van plaatsen in Flevoland vinden activiteiten plaats waarbij tulpen & beleving centraal staan. Zo kunt u mee op de speciale tulpenbus in Dronten, foto’s maken vanuit het selfieveld en genieten in het Tulpenbelevingsveld van ruim 460 soorten tulpen in Noordoostpolder.