Grootschalige Brabantbrede samenwerking 2de editie BrabantNacht

Unieke samenwerking tussen ruim twintig Brabantse iconen zet Brabant (inter)nationaal op de kaart

Brabant heeft jaarrond veel te bieden op het gebied van toerisme en recreatie. Om dit te laten zien, slaan dit jaar maar liefst 24 Brabantse iconen de handen ineen voor de 2e editie van BrabantNacht. Met deze (inter)nationale PR-campagne op initiatief van VisitBrabant en in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, zetten zij Brabant nationaal én internationaal nog beter op de kaart. Op 23 september 2017 biedt BrabantNacht twintig bijzondere arrangementen op unieke locaties in Brabant tijdens de meest mysterieuze en spannende uren van de dag. Het event maakt onderdeel uit van een campagne die start op 22 juni om de Nederlandse, Vlaamse en Duitse toerist te laten zien dat Brabant heel veel te bieden heeft voor een meerdaags verblijf gedurende het hele jaar.

Na het succes van de eerste editie van BrabantNacht in 2016 staat BrabantNacht 2017 voor de deur. Met 24 partners een unieke Brabantbrede samenwerking waarbij het bestaande hoogwaardige vrijetijdsaanbod in Brabant op een verrassende, nieuwe manier wordt gepresenteerd. Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering: “Tijdens BrabantNacht openen musea, natuur- en attractieparken hun deuren en laten steden zich van hun meest avontuurlijke kant zien. Zij bezorgen bezoekers een bijzondere avond en tonen journalisten uit binnen- en buitenland wat Brabant te bieden heeft. De provincie kan zo meer mensen verleiden om naar Brabant te komen voor een dagje uit, een weekend weg of een vakantie. Dat is dan weer goed voor de economie.” BrabantNacht is een initiatief van VisitBrabant in samenwerking met Breda, Safaripark Beekse Bergen (Libéma), Bergen op Zoom, Nationaal Park de Biesbosch, Eindhoven, de Efteling, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, Tilburg en Van Gogh Brabant. Daarnaast haken Bavaria, Bravo (Hermes & Arriva), Eindhoven Airport, Designlabs EKWC & Social Label, Gulbergen24 (Dierenrijk Nuenen en Golfclub de Gulbergen), CHV-Noordkade in Veghel, Omroep Brabant, de Persgroep, Ticketsplus, Audax (Vriendin) en NBTC Holland Marketing aan.

Bijzondere belevingen

Tijdens BrabantNacht openen de iconen van Brabant hun deuren, voor een unieke ervaring tijdens de magie van de nacht. Zo ga je met een zaklamp op Safari in Beekse Bergen of op expeditie in een riolenstelsel van Bergen op Zoom. Je beleeft de magie van Raveleijn na sluitingstijd in de Efteling. Je stapt letterlijk in de wereld van Van Gogh of bezoekt per fiets Graphic Matters ‘by night’ in Breda. Je ontwerpt in één nacht een designstuk in Eindhoven, laat je verrassen door culturele highlights in Tilburg of dompelt je onder in de Urban Culture van Helmond. Je beleeft een onvergetelijke nacht in Nationaal Park de Biesbosch of geniet van een bezoek aan het Museumkwartier ‘after hours’ in ‘s-Hertogenbosch. Alle informatie over BrabantNacht 2017 met de volledige arrangementen staat op visitbrabant.com. De arrangementen zijn – in dagvariant – het gehele jaar te bezoeken. Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: “Na een succesvolle eerste editie zijn we trots op deze enorme bereidheid tot samenwerking in 2017. Hiermee wordt de ambitie om BrabantNacht jaarlijks te herhalen én groter te maken werkelijkheid. Op deze manier kunnen steeds meer leisure-ondernemers aanhaken en staat Brabant straks gegarandeerd op de bucketlist van de (inter)nationale toerist.”

Innovatie centraal

In de maanden voorafgaand aan 23 september en ook in de maanden daarna wordt een uitgebreide (inter)nationale contentcampagne ingezet, bedacht in samenwerking met Scheepens. Innovatie staat hierbij centraal. Zo wordt 360 graden geluid & VR-animatie ingezet voor een intense belevingspreview van BrabantNacht. Met specifieke content per partner zetten de iconen hun communicatiekanalen in om samen zoveel mogelijk consumenten te bereiken. Ook Eindhoven Airport en Bavaria verbinden zich aan de gezamenlijk doelstelling om Brabant als bestemming (inter)nationaal steviger op de kaart te zetten en zetten hun kanalen in. De grote Brabantse vervoersmaatschappijen Arriva en Hermes trakteren reizigers onder de naam Bravo op een ‘Golden Seat-campagne’ en Omroep Brabant, De Persgroep en Audax nemen hun rol in de nationale communicatie. NBTC Holland Marketing richt zich op de Belgische en Duitse toerist en dit jaar werkt VisitBrabant nog intensiever samen met (inter)nationale bloggers, vloggers en andere influencers.