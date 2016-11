Op zondag 27 november wordt in Attractie- & Vakantiepark Slagharen de eerste editie van Het Grote Slagharen Sinterklaasfeest georganiseerd. In samenwerking met 100% NL en Sterren on tour treden verschillende artiesten op en kan er worden gezocht naar een gouden chocoladeletter.

Programma voor jong en oud

Het Grote Slagharen Sinterklaasfeest is een dagvullend programma voor jong en oud. In de ochtend wordt gestart met een zoektocht naar de gouden chocoladeletter. Vervolgens is er een uitgebreid programma met optredens van onder andere Yes-R, Monique Smit, Broederliefde en Ferry Doedens. De dag wordt afgesloten met Miracle of Lights: een betoverende lichtjesparade en een nieuwe slotshow met lasers, fonteinen en vuurwerk. Meer informatie over en tickets voor Het Grote Slagharen Sinterklaasfeest op de site.

Attractie- & Vakantiepark Slagharen is tijdens de winter geopend in alle weekenden van november en december en vervolgens dagelijks in de periode van 17 december 2016 tot en met 8 januari 2017 van 11:00 uur tot 18:00 uur.