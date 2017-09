Walibi Holland opent speciale Eddie Area én nieuw Haunted House tijdens Halloween Fright Nights 2017.

Dit jaar zijn de Halloween Fright Nights nóg grootster dan voorheen. Met zeven intense scare zones, zes bloedstollende Haunted Houses, een heftige walkthrough en een vette horrorshow wordt oktober gruwelijker dan ooit.



Voor de zeventiende keer worden dit jaar de Halloween Fright Nights in Walibi Holland georganiseerd. Dit jaar heeft Eddie de Clown het ergste monsteruitschot om zich heen verzameld in zijn eigen compleet nieuwe zone: Eddie’s Area. Dit is jouw kans om oog in oog te staan met het icoon van de Halloween Fright Nights, Evil is here…

‘Below’ – Uniek in Europa!

Naast de compleet nieuwe Eddie Area voegt Walibi Holland dit jaar ook een zesde Haunted House toe aan de Halloween Fright Nights. Na het succes van The Clinic in 2016 is er hard gewerkt om wederom een unieke experience te creëren. In Below ben jij het nieuwste teamlid van de New Orleans Pest Control Service en ga je op zoek naar de meest hardnekkige ongedierteplaag. Je kruipt door claustrofobische ruimten, de diepte in, het is alleen de vraag wat je precies aantreft. Ervaar het in Below, uniek in Europa.



Haunted Holidays II

De Halloween Fright Nights zijn niet compleet zonder een bezoek te brengen aan een van de andere Haunted Houses. In The Villa, Jefferson Manor, Psychoshock en het vorig jaar geopende The Clinic staan weer honderden acteurs klaar om je de stuipen op het lijf te jagen. De klassieker Haunted Holidays heeft een facelift gehad en is intenser en enger dan ooit tevoren.



Thrill Rides tot 23.00 uur

Naast de Haunted Houses, Scare Zones en speciale horrorshow, zijn alle attracties ook gewoon tot 23:00 uur geopend. De twaalf thrills in het park maken een bezoek aan Halloween Fright Nights nog spannender. Klik hier voor informatie.