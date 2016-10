Halloween Fright Nights in Walibi Holland zorgen voor next level beleving in Europa

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland zorgde voor het attractiepark voor een geweldig einde van een evenzo seizoen. Na een stormvloed aan complimenten over zowel de Fright Nights als The Clinic, raakte het park meerdere avonden door alle kaarten heen. Zelfs de losse tickets voor de Haunted Houses waren afgelopen weekend volledig uitverkocht. Het succes van de Halloween Fright Nights is dit jaar mede te danken aan de nieuwe attractie The Clinic. De attractie voor 16 jaar en ouder is als intens en heftig ervaren. Veel patiënten moesten even bijkomen na een behandeling van Dr. Adams. Met The Clinic is een stap gezet naar een next level ervaring wat Halloween in Europa betreft. Volgend jaar meer…

‘The Clinic was extreem intimiderend, geweldige professionele acteurs. De spanning in de kamers is bijna ondraaglijk en gaat echt onder je huid zitten. Echt geloofwaardige shit!’ Aldus Wessel Wit, pretparkrecensent – Looopings.

Vlogger Bibi Breijman onderging The Clinic als een van de eersten. In het promofilmpje op social media vraagt zij zich af: ‘wat is dit voor sickness?’.

Europa’s beste Halloween ervaring

Met meer dan 300 acteurs, zeven Scare Zones, vier Haunted Houses en The Clinic was deze 16e editie van de Fright Nights sterker en spectaculairder dan ooit. Walibi Holland heeft al veel awards in de wacht gesleept met het Halloween event en wordt niet voor niets geroemd als Europa’s beste. Voor volgend jaar wordt er achter de schermen bij Walibi Holland nu al hard gewerkt om in 2017 een nog betere, grotere en engere versie van de Halloween Fright Nights neer te zetten.

Seizoen 2017

Nu de Halloween Fright Nights ten einde zijn, is Walibi Holland gesloten t/m 13 april 2017. Het attractiepark maakt zich deze winter op voor een nieuw seizoen. Op de planning staat onder andere een nieuwe experience waar je in een heel andere wereld wordt meegenomen.

