Halloween in de Waarbeek

Gezellig griezelen voor alle leeftijden.

Familiepretpark de Waarbeek veranderd 29 oktober voor de tweede keer in een griezelig oord. Maak je op voor een naargeestig avontuur, met weerzinwekkende kledij, demonische spijzen, bloederige brouwsels, een schat aan raadsels, een vleugje zwarte komedie, met verbeeldingskracht, verpozing, bloedstollende en spookachtige elementen. Het park opent haar poorten zowel overdag als tot zeer laat in de avond om Twekky’s Halloween te vieren.

Halloween voor de kleinsten

Op zaterdag 29 oktober is het van 11.00 tot 16.00 uur griezelig gezellig in dit familiepretpark. Bloederige brouwsels, spannende etenswaren en een schat aan raadsels. Allemaal afgestemd op kinderen t/m 12 jaar. Houden jouw kinderen wel van een beetje avontuur? Kom dan overdag naar Haunted Holidays en griezel erop los met het hele gezin. Vanaf 17.00 uur wordt het park nóg een stukje enger. Hij wordt dan namelijk overgenomen door freaks die je liever niet wilt tegenkomen… Vanwege de spanning wordt het aangeraden om kinderen tot 16 jaar hier niet naartoe te laten gaan. De attracties zijn de hele avond geopend. Voor het evenement Halloween zijn we een samenwerking aangegaan met een grote groep Twentenaren. Met een hele groep grimeurs, decorbouwers, acteurs en creatieve denkers toveren ze het park in een week tijd om tot een spannend griezelig pretpark waar Twekky de hoofdrol zal spelen. Kijk hier voor informatie.