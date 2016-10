Handboek Duurzame Buitenruimte editie 3

Alweer voor de derde keer is het handboek voor de duurzame buitenruimte uitgegeven met in deze editie veel aandacht voor het NL Greenlabel Gebiedslabel. Voorbeeldprojecten en toelichting per beoordelingscriteria, geven inzicht in de werkwijze en meerwaarde van het Gebiedslabel. Ook gaat men dieper in op de Green Deal 1000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur, een initiatief waarbij groen en natuur in versteende steden en dorpen centraal staan. Natuurlijk ontbreekt het overzicht niet met al onze aangesloten producenten, kwekers en professionals die u kunnen helpen bij het maken van een duurzame en verantwoorde keuze bij de inrichting en het beheer van de buitenruimte. Download hier het handboek Duurzame Buitenruimte.

