Hanzehogeschool Groningen en Nationaal Platform Zwembaden | NRZ werken samen

Op vrijdag 9 september 2016 hebben Joan Janssens (dean Hanzehogeschool Groningen) en Evert-Jan Hulshof (directeur Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) de onderlinge samenwerking vastgelegd in een overeenkomst. Het Instituut voor Sportstudies, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, is hiermee kennispartner geworden van het project NL Zwemveilig. Dit project richt zich op het verzamelen en verspreiden van kennis over het leren zwemmen van kinderen in Nederland. NL Zwemveilig wordt gecoördineerd vanuit het Kenniscentrum Zwemmen, onderdeel van Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Hanzehogeschool Groningen wil komend jaar deelstudies uitvoeren naar thema’s als ‘wenselijke leeftijd om te starten met zwemlessen’, ‘blijven zwemmen na het halen van je zwemdiploma’s’ en ‘de rol van ouders bij zwemveiligheid’.

Op de Hanzehogeschool leren studenten al jaren zwemmen en hoe zwemactiviteiten voor kinderen te begeleiden. Daarnaast zijn er ieder jaar enkele studenten bij de sportopleidingen die afstudeeronderzoek doen naar het leren zwemmen van kinderen. Zo is er vrij recent onderzoek gedaan naar de zwemvaardigheid van basisschooljeugd in de stad Groningen, naar de rol van ouders bij het leren zwemmen en naar de meest effectieve uitvoering van de rugslag. Tot slot wordt het zwembad op de hogeschool ook gebruikt voor zwemlessen van kinderen die in de omliggende wijken wonen en willen leren zwemmen. De combinatie van zwemlespraktijk, het opleiden van studenten en praktijkgericht onderzoek maakt dat er veel kennis en ervaring is waar het project NL Zwemveilig op landelijk niveau van kan profiteren. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend bij het Zweminstituut Groningen, onderdeel van het Instituut voor Sportstudies op de Hanzehogeschool Groningen. Het project NL Zwemveilig loopt tot en met december 2017 en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is blij met de samenwerking met Hanzehogeschool Groningen, doordat de inbreng van hun kennis en ervaring bijdraagt aan het hogere doel om de zwemveiligheid van de Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Kijk ook op de websites www.npz-nrz.nl, www.allesoverzwemles.nl, www.licentiezwemabc.nl