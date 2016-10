Happy Halloween in Drievliet

Tijdens de herfstvakantie is het extra griezelig in Familiepark Drievliet. Voor families met kinderen wordt er Happy Halloween gevierd met vrolijke heksen en spoken. Er is een gezellige Halloween markt met spannende artikelen en waar kinderen leren hoe je van een pompoen een lantaren kan maken. Wie graag anderen wil laten schrikken kan zich gratis als griezel laten schminken. Het familierestaurant Paviljoen in Drievliet is omgetoverd tot griezelrestaurant met speciale heksenmenu’s. Een bezoek brengen aan het Spookmuseum is ook een hele belevenis. Het wordt bewoond door skeletten, trollen en andere vreemde griezels. Voor oudere bezoekers die echt willen griezelen, komen aan het eind van de dag de spoken daar tot leven. In het Parktheater worden dagelijks spannende shows in de sfeer van Halloween gepresenteerd.

Duizenden jaren geleden vierden de Kelten op 31 oktober oudejaarsavond. Zij geloofden dat die avond de geesten van de overledenen hun vroegere woonplaatsen bezochten. Dat is de reden waarom de dorpelingen vreemde kleren aandeden om zich onherkenbaar te maken en de geesten af te schrikken.