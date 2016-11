Heerlijk uitwaaien op meest veelzijdige Waddeneiland

Texel ideale winterbestemming

Voor buitenmensen en natuurliefhebbers is winters Texel een droombestemming. Kilometers ongerept strand waar je nauwelijks een mens tegenkomt, prachtig natuurijs als het kwik onder nul gaat, bijzondere trekvogels in natuurgebieden én veel te beleven op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Texel is de ideale winterbestemming.

Het stormseizoen is geopend!

Harde wind, kracht 10 tot soms wel 12, en windstoten tot wel 115 kilometer per uur zorgen langs de kust voor spectaculair natuurgeweld. Bij springtij – twee keer per maand – is de kans daarop nog groter. Als het dan ook nog stormt, loopt natuurgebied De Slufter volledig onder en staan de kades in de haven van Oudeschild helemaal blank; een spectaculair gezicht en zeker een bezoek waard. Vanaf november arriveren trekvogels met grote aantallen op het eiland en is het een komen en gaan van goudplevieren, roze grutto’s, wintertalingen, toendrarietganzen en smienten. Texel is een hotspot voor bijzondere soorten! Goede plekken om vogels te spotten zijn de binnendijkse plassen aan de oostzijde van het eiland: Utopia, De Bol, Wagejot, Dijkmanshuizen, Ottersaat en De Petten. Klik hier voor meer informatie.