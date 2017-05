Hemelvaartsdag: gratis dauwtrappen in NP De Hoge Veluwe

Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei aanstaande, kunnen bezoekers van Het Nationale Park De Hoge Veluwe gratis dauwtrappen in het Park. Een prachtige kans om het Park te zien ontwaken op een tijdstip dat de poorten van het Park normaal gesproken nog gesloten zijn. Tussen 6.00 en 8.00 uur ’s ochtends betalen wandelaars, fietsers en ruiters geen entree voor het Park. Auto’s zijn pas vanaf 8.00 uur welkom tegen het reguliere tarief. Dauwtrappen is een eeuwenoud gebruik, waarbij men vroeger al om 3.00 uur ’s nachts opstond om zingend en op blote voeten op het gras te dansen. Hier komt de term dauwtrappen vandaan. Men geloofde in de helende werking van de dauw op het gras. Nog altijd trekken duizenden Nederlanders er ieder jaar op Hemelvaartsdag op uit om te gaan dauwtrappen.De poorten van De Hoge Veluwe worden in mei normaal gesproken pas om 8.00 uur geopend. Op Hemelvaartsdag wordt een uitzondering gemaakt om dauwtrappers de unieke kans te geven het Park te zien ontwaken. Er zijn tevens speciale wandelexcursies met natuurgidsen. Om 6.00 uur vertrekken de excursies vanaf de drie ingangen van het Park (Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen). Onderweg vertelt de gids over de geschiedenis en de natuur van het Park.

e gratis toegang geldt alleen op donderdag 25 mei voor wandelaars, fietsers en ruiters van 6.00 tot 8.00 uur. Om de rust te waarborgen mogen auto’s pas vanaf 8.00 uur naar binnen. Vanaf 8.00 uur gelden weer de reguliere entreeprijzen . De wandelexcursies duren van 6.00 tot 9.00 uur, reserveren is noodzakelijk. Meer informatie en reserveren kan via www.hogeveluwe.nl.