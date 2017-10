Het klimaat van de toekomst

Reinier van den Berg, vooral bekend als weerman op tv, houdt zich daarnaast bijna fulltime bezig met klimaatverandering en duurzaamheid. Er komen grote bedreigingen, maar ook kansen op ons af. Klimaatverandering heeft uiteindelijk alles te maken met water. Wereldwijd maar ook in Nederland. Buien pakken vaker extreem uit, met overlast tot gevolg. Stormen en orkanen kunnen zwaarder worden. Maar extreme droogte zal ook in meer gebieden op aarde, en soms ook in ons land, problemen veroorzaken. Uiteraard hebben we dan ook nog te maken met de stijgende zeespiegel, verzilting, bodemdaling, en grotere pieken en dalen in de afvoer van de rivieren. Verder kan in stedelijk gebied het hitte-eiland effect in hete perioden vaker zijn tol eisen. Kortom: werk aan de winkel.

Op 16 oktober steeg het kwik in De Bilt naar 24,4 graden. Het oude dagrecord uit 1949 stond op 21,2 graden en is hiermee verbroken. We hadden de zomerse warmte te danken aan orkaan Ophelia, die warme lucht vanuit Zuid-Europa naar Nederland blies. Een orkaan die Europa aandoet .. We mogen stellen dat het klimaat serieus aan het veranderen is.

