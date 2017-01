BillyBird Park Hemelrijk is begonnen aan de bouw van een nieuwe attractie: het Speelcircus. Een mega circustent van 28 meter breed en 11 meter hoog. De achterwand wordt een grote speelstructuur en daarvoor komt een klimvulkaan. Het is de eerste grote nieuwe buitenattractie van het park in 7 jaar. De attractie is ontworpen door de zonen van BillyBird eigenaren Gerrie en Ton Derks. Het park wil verder doorgroeien en investeert in 2017 een miljoen aan verdere kwaliteitsverbetering van het park. Waar eerdere attracties van het park (deels) werden ontworpen door eigenaar Ton Derks, geeft hij het stokje nu over aan de volgende generatie. Zonen Herman en Paul Derks zijn verantwoordelijk voor het unieke ontwerp van het Speelcircus. De attractie zal voorzien worden van verschillende klimelementen, obstakels, trapezes en een klimvulkaan en wordt zo ontworpen dat kinderen samen met ouders kunnen spelen. Ton Derks: “Fantastisch om te zien dat de volgende generatie ons gedachtengoed van ‘Happy together!’ verder uitbouwt.” De attractie wordt overdekt door een enorme circustent. De bouw is inmiddels begonn en wordt in het voorjaar van 2017 geopend. Het Speelcircus is de eerste grote nieuwe buitenattractie van het park in 7 jaar en wordt een essentieel onderdeel in de groeistrategie van Hemelrijk. Het park wil van 260.000 bezoekers in 2016 doorgroeien naar 350.000 bezoekers in 2020. BillyBird heeft de laatste jaren de kwaliteit van haar bestaande voorzieningen verbeterd. Dit jaar investeert men een miljoen euro in de verdere kwaliteitsverbetering van het park en de bouw van het Speelcircus. De visie van de komende jaren is volgens Derks kortgezegd “alles moet beter”. Waar in 2016 de investeringen gericht waren op de verbetering van het strandbad worden de pijlen dit jaar gericht op het recreatiepark. Zo wil het park doorgroeien naar een van de grootste speeltuinen/recreatieparken van Nederland. Klik hier voor informatie.