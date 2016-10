Hier leeft de liefde voor het landschap

En die liefde is verklaarbaar, want De Friese WIJlanden is een uniek en veelzijdig gebied. Waar je vandaag kunt zien hoe het vroeger was. Hier beleef je het. Van het weidse water tot de beschutting van het bos. Van de kliffen tot de klei. Van singels tot slootjes. Hier hoor je oorverdovende stilte. Kijk je in pikzwarte nachten. Hier leeft de kwartelkoning, woelmuis en roodstaart. Hier leeft de trots op onze meren, weiden en wouden. Hier leeft onze historie en het besef dat wíj samen de toekomst van dit landschap maken. Hier lééft het!

Stem op het mooiste natuurgebied van Nederland!

De Friese WIJlanden is genomineerd voor de verkiezing van Mooiste Natuurgebied van Nederland. Leeft ook in jouw hart de liefde voor dit oer-Hollandse cultuurlandschap? Stem dan direct op mooistenatuurgebied.nl.

Wie zijn WIJ?

In De Friese WIJlanden bundelen Nationale Landschappen Noardlike Fryske Wâlden en Zuidwest Fryslân en Nationaal Park De Alde Feanen hun krachten. Samen vormen zij een iconisch cultuurlandschap dat bij uitstek het verhaal van Nederland vertelt. Een verhaal over mensen die hun landschap met eigen handen maken. Het samenspel van natuur en cultuur heeft hier een rijk historisch erfgoed en een grote diversiteit aan ecosystemen opgeleverd: water, weiden en wouden. Als we winnen, gaat het in De Friese WIJlanden nog meer leven. Met de titel Mooiste Natuurgebied van Nederland kunnen we het gebied nationaal en internationaal op de kaart zetten en onze ambities verwezenlijken. Want we willen De Friese WIJlanden blijven ontwikkelen. Laten zien dat toerisme, landbouw en waterbeheer prima samengaan met natuur- en landschapsbeheer. We willen economisch groeien en tegelijkertijd duurzaam behouden. Bezoekers willen we unieke, authentieke ervaringen aanbieden. Denk aan thema- en belevingsroutes, kunstprojecten en bijzondere overnachtingsplekken in de natuur.

