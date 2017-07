HISWA te water in 2018 naar Lelystad

Vanaf 2018 verhuist de HISWA te water naar de evenementenhaven Bataviahaven in Lelystad. De grootste in-water bootshow van Noord-Europa, die sinds 2012 plaatsvindt in Amsterdam Noord, heeft met het oog op de toekomst een uitgebreide oriëntatie uitgevoerd. Deze heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat vanaf 2018 de HISWA te water in Lelystad plaatsvindt.

Als de HISWA te water haar leidende positie wil behouden en wil laten groeien, is een verhuizing naar een ruimere locatie een vereiste. De mogelijkheden van de Bataviahaven bieden dermate veel voordelen, dat de HISWA te water heeft besloten al in 2018 gebruik te maken van de uitgebreide faciliteiten die de evenementenhaven te bieden heeft. De centrale ligging in Nederland (ook ten opzichte van Duitsland en België), de makkelijke bereikbaarheid, via de weg, het openbaar vervoer en over het water en de uitgebreide parkeermogelijkheden zijn de belangrijkste argumenten. Daarnaast zijn de uitgebreide faciliteiten in en rond Bataviahaven en de potentiële groei voor het aantal ligplaatsen een belangrijke reden om deze stap te nemen. ‘Met de komst van de HISWA te water kan Lelystad zich nog beter positioneren als watersportstad. Wij zijn dan ook erg blij dat de organisatie voor Lelystad heeft gekozen en we kijken uit naar de komst van de HISWA te water’, aldus wethouder John van den Heuvel.

Paul Boomsma, directeur van de HISWA te water, benadrukt de prettige besprekingen met zowel de gemeente Lelystad als Bataviahaven: ’De afgelopen maanden zijn er intensieve besprekingen gevoerd met de diverse stakeholders in en rond Lelystad. Deze zijn uitermate constructief geweest en werden gekenmerkt door een zeer open mind om er met wederzijds begrip samen uit te komen. De gemeente Lelystad en Bataviahaven hebben ons de toezegging gedaan dat wij de komende jaren alle mogelijkheden krijgen om de HISWA te water te ontwikkelen en verder uit te bouwen. Samen met stakeholders zijn er al plannen in de maak om diverse randactiviteiten – die een beurs tegenwoordig moet kunnen bieden – aan te gaan bieden.’ Bataviahaven directeur Joop van Diest is bijzonder verheugd dat de HISWA te water voor zijn haven heeft gekozen: ‘Als haven zijn wij juist uitgerust om evenementen als de HISWA te water te laten plaatsvinden. Tevens zijn er bij ons volop mogelijkheden om bijvoorbeeld bezoekers naar de beurs te laten komen met hun eigen boot of als gasten van een van de cruiseschepen of traditionele charterschepen. Daarnaast kan op korte afstand van de haven gerust snel gevaren worden tijdens proefvaarten. Verder sluit ik de organisatie van diverse side events samen met de HISWA te water zeker niet uit’. De overeenkomst die de HISWA te water heeft gesloten met Bataviahaven heeft een looptijd van 5 jaar met een optie voor nog eens 5 jaar.

Van 29 augustus tot en met 3 september 2017 vindt de laatste editie in de Amsterdam Marina plaats. Met circa 250 boten, 150 exposanten en tal van activiteiten belooft het weer een prachtige editie te worden.