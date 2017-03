Fabrikanten en dealers van al langer bestaande en nieuwe merken uit het binnen- en buitenland presenteren zich donderdag 30, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 op de Holland E-bike Show in Home Center in Wolvega.

Gratis toegang en opladen

Parkeren, toegang, proefritten en het opladen van uw elektrische auto of fiets, het is allemaal gratis. Er zijn maar liefst 72 oplaadpunten voor auto’s en 44 voor e-bikes. De stroomvoorziening van de grootste woonboulevard van Nederland is groen dankzij 15.000 zonnepanelen op het 75.000 vierkante meter grote dak. Ook de toegang tot het Kinderdorp van Home Center kost niets. Home Center bevindt zich tien minuten lopen van NS station Wolvega. De show wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland.

Fietsparadijs Friesland

Het toeristenbureau organiseert de manifestatie om Friesland en de grensgebieden in Drenthe en Noordwest Overijssel te promoten als een e-bikevriendelijk fietsparadijs. De Friese tweewielerzaken ondersteunen de promotionele activiteiten. Friesland Holland-directeur en showorganisator Albert Hendriks: “We hebben zeer goed onderhouden fietspaden en verkeersluwe 60 km wegen waar je oneindig veel lussen kunt fietsen, van kort tot heel lang. Er zijn veel nieuwe fietspaden aangelegd en elk horecabedrijf heeft oplaadfaciliteiten, al kun je met de nieuwste e-bikes de hele dag fietsen zonder de accu bij te laden.” De e-bike show met binnen- en buitenlandse merken, zoals Brinke uit Desenzano del Garda in Italië van de uit Meppel afkomstige familie Auf dem Brinke, onderstreept volgens Hendriks het internationale allure van de fietsregio. “Noord-Nederland is uniek in Europa vanwege het knooppuntensysteem, de vele bezienswaardigheden en fietscafés en restaurants op alle routes en de aanwezigheid van zeer betaalbare hotels.” Klik hier voor meer informatie.