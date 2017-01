Horecava 2017: foodsector klaar voor de toekomst

Duurzaamheid en innovatie gaan goed samen

Ondernemingslust en investeringsbereidheid, dat typeert de 61e editie van de Horecava. De talrijke innovaties en nieuwe producten die het afgelopen jaar zijn ontwikkeld, vonden ruimschoots weerklank. Horecaondernemers (71%) vinden het belangrijk zich te oriënteren op extra kansen voor hun bedrijf. De ruim 700 deelnemers gaven aan veelvuldig benaderd te zijn door bezoekers met concrete aankoopplannen. Daarmee kunnen deelnemers, bezoekers én beursorganisatie tevreden terugkijken op een succesvolle Horecava, die gehouden werd van 9 tot en met 12 januari in RAI Amsterdam. In totaal bezochten 65.328 professionals de nationale vakbeurs. Dat is 3,7% meer dan in 2016. Beursmanager Luuk Scholte: “Het was een week waarin de positieve stemming overheerste. Aan alles is te zien dat de horeca weer groeit. Als Horecava zijn we bezig geweest om trends en ontwikkelingen tot leven te laten komen in een omgeving vol bijzondere ervaringen. Ook de deelnemers kiezen steeds meer voor prachtige presentaties waarin beleving de boventoon voert. De thema’s die we op deze editie belichtten, duurzaamheid, innovatie en beleving, sloten aan bij wat er in de markt gebeurt. We ontvingen veel positieve reacties op de grotere opzet waarin de Food-hal een centrale rol speelde en waarin veel nieuwe presentaties zoals het No Waste Village en een vernieuwde opzet van het InnovationLAB waren opgenomen.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid kwam op een aantrekkelijke en speelse manier terug op de beursvloer. In het No Waste Village kregen bezoekers 10 tips van onder andere jonge enthousiaste start ups om verspilling tegen te gaan. Deze tips sparen niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee.

Innovatie

Wie de toekomst wilde proeven moest vooral rondkijken op het InnovationLAB. Hier werden nieuwe ontwikkelingen in vier markten, Retail & Blurring, On the move, Leisure en Facility, doorvertaald naar inspirerende horecaconcepten. Ook digitalisering en technologie speelden een belangrijke rol; augmented en virtual reality alsmede robotisering kwamen volop aan bod. De trend van blurring (grensvervaging) was te zien in de Koffie en Brood hal. De doelstelling van de Horecava om horecasegmenten binnen On the move en Retail aan zich te binden is geslaagd, met een sterke groei in foodservice retail van bijna 10% en van speciaalzaken met ruim 8%. De Horecava Innovation Award had prachtige winnaars, met een duurzame overall winnaar: speciaalbier gebrouwen met lokaal opgevangen en gefilterd regenwater; Hemelswater: Code Blond van Hemelswater uit Amsterdam.

Nieuwe food-hal

De reacties van bezoekers op de nieuwe Food-hal, waar versbeleving in overvloed aanwezig was, waren zeer positief. De concentratie van food in een eigen hal kon op veel bijval rekenen. 80% van de bezoekers beoordeelt de nieuwe Food-hal met een 7,5. Ruim zes van de tien bezoekers (62%) geeft zelfs een 8 of hoger.

Horecava 2018

De volgende Horecava vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. Meer informatie over de Horecava is te vinden op de site.