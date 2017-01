Horecava 2017 speelt in op de trend van blurring

Segmenten Bakkerij & Koffie in één hal

Tijdens de komende Horecava zitten de segmenten Bakkerij en Koffie, Thee & Cacao voor de eerste keer samen in één hal. Hiermee haakt de Horecava in op de blurring trend. Er is sprake van grensvervaging: bakkers breiden hun zaak uit met een koffiecorner of lunchroom en restaurants gaan zelf brood bakken. Horecava, de nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt van 9 tot en met 12 januari 2017 plaats in RAI Amsterdam. De Horecava heeft als thema Proef de toekomst.

Blurring

Steeds meer restauranthouders ontdekken de meerwaarde van zelf brood bakken en het aanbieden van meerdere broodvarianten. Tegelijkertijd zien we de traditionele bakkerswinkel transformeren naar een bakery café omgeving. Deze grensvervaging biedt ondernemers mogelijkheden waar de Horecava op inhaakt. Met de samenvoeging van de segmenten Bakkerij en Koffie, Thee & Cacao in één hal kan de Horecava meer aandacht geven aan de ontwikkelingen in beide sectoren en is er ruimte voor beleving en inspiratie voor de bezoekers.

Bakkerij: voor het eerst wedstrijdteams

In het segment Bakkerij heeft de Bakkerij van de (V)Oorsprong als primeur de komst van twee wedstrijdteams. Het BoulangerieTeam en het Nederlands Patisserie Team zijn op de hoogte van de laatste trends. Zij hebben samen een viennoiserie product ontwikkeld en laten dit graag proeven aan de bezoekers. De bezoekers mogen de recepten mee naar huis nemen om er zelf mee aan de slag te gaan. In de stand van het Bakery Institute laten studenten en docenten van deze opleiding zien wat er mogelijk is op het gebied van viennoiserie, brood, chocolade en ijs. De bezoekers kunnen aan lange tafels aanschuiven om deel te nemen aan een korte kennis- en inspiratiesessie. Tijdens de beurs vinden er continu demonstraties plaats en zorgen de leden van de wedstrijdteams en studenten van het Bakery Institute gezamenlijk voor unieke producten voor 6 verschillende eetmomenten: ontbijt, koffie, lunch, petit four, high tea en borrelmoment.

Koffie, Thee & Cacao: van oogst tot bereiding

Het paviljoen Boon & Blad bestaat uit een kas waar de bezoeker in zes stappen wordt meegenomen in het hele proces van koffie: van het oogsten van de bes tot aan de presentatie en bereiding in de koffie & thee bar. Bezoekers kunnen drie keer per dag meedoen aan een cup tasting waarbij ze de uiterste verschillen in kwaliteit kunnen proeven en uitleg hierover krijgen. En er zijn dagelijks meerdere workshops over koffie en thee. Bakkerij van de (V)Oorsprong levert Sweet Pastries zodat de bezoekers kunnen proeven wat foodpairing inhoudt: hoe versterken koffie en zoetigheden elkaar? Bij de Barista Bonanza worden de nieuwste koffietrends gepresenteerd door internationale barista’s.

Samenwerking Bakkerij

De Bakkerij van de (V)Oorsprong is een initiatief van het Bakery Institute, het Nederlands Patisserie Team, het BoulangerieTeam en de Horecava.

Samenwerking Koffie, Thee & Cacao

Het paviljoen Boon & Blad is een samenwerking tussen de Horecava en alle koffie & thee exposanten en partners, de International Tea and Coffee (ITC) Academy, Giesen en Douqué. Barista Bonanza wordt georganiseerd door SCAE International. Klik hier voor meer informatie.