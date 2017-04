IAAPA Europe organiseert Spring Forum 2017 in Polen

8-10 mei 2017 in Krakau, Polen

Van 8-10 mei 2017 organiseert IAAPA EMEA weer het jaarlijkse Spring Forum. Het is een van de vele activiteiten die deze brancheorganisatie organiseert om de attractie-, leisure-, entertainment- en toerisme-professionals op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen. Meerdere seminars zullen dit keer in het teken staan van de groeiende Poolse markt, natuurlijk zal ook het thema ‘veiligheid’ aan de orde komen. Daarnaast staan enkele achter-de-schermen-tours bij Poolse attracties gepland, onder andere bij Energylandia, Wieliczka Salt Mine en Rynek Underground. Ieder voorjaar komen professionals uit de Europese leisure-industrie bijeen om te netwerken en van elkaar te leren. Met het oog op de vele ontwikkelingen die in Polen gaande zijn, was het een logische keuze om het IAAPA EMEA Spring Forum dit jaar in Polen te organiseren. De deelnemers ervaren uit eerste hand het geheim achter deze groei. Vertegenwoordigers van Holiday Park Kownaty, Energylandia en Park of Poland zullen hun kennis en ervaring delen met de aanwezigen. De andere seminars zullen stilstaan bij de verschillende aspecten van het ontwikkelen en managen van attracties. Experts zoals Andreas Andersen (CEO van de Liseberg Group uit Zweden), Har Kupers (COO van Vekoma uit Nederland) zullen deze sessies leiden. De seminars en het netwerkevenement zullen plaatsvinden in het Sheraton Grand Krakow. De informatie die tijdens het IAAPA Europe Spring Forum 2017 kan worden opgedaan is niet alleen voor attractieparken, maar zeker ook voor waterparken, dierentuinen, aquariums, family entertainment centers, musea, winkelcentra, casino’s en muziekcentra van toegevoegde waarde. Het Spring Forum wordt georganiseerd door IAAPA EMEA waarvan het kantoor zich in Brussel bevindt. Registratie voor het evenement is vanaf nu mogelijk, klik hier voor meer informatie.