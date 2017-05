Identiteit als basis voor bedrijfsvoering natuurcampings

Afsluiting Kennissessies De Optimale Natuurcamping 2016-2017

Onder de naam De Optimale Natuurcamping volgden negentien ondernemers het afgelopen half jaar een serie kennissessies om de duurzame bedrijfsvoering van hun camping naar een hoger plan te brengen. Gisteren werd de reeks kennissessies van Stichting De Groene Koepel afgesloten op Natuurkampeerterrein Fort WKU in Tull en ’t Waal. Deelnemers hielden een eindpresentatie en ontvingen een certificaat van deelname.

Waarom-vraag

Ondernemen vanuit identiteit liep als een rode draad door alle sessies. In de eerste sessies werden de deelnemers uitgedaagd zichzelf en hun onderneming te bekijken vanuit de waaromvraag: wie ben je, waarom doe je de dingen zoals je doet, en waar wil je heen met je onderneming? Alle ondernemers konden zo hun intrinsieke beweegredenen formuleren en het hart van hun bedrijf bovenhalen. In de daarop volgende sessies werd steeds teruggegrepen op deze eigen identiteit, bij het maken van keuzes op het gebied van architectuur, toepassingen voor toegankelijkheid, duurzame energie, enzovoort.

Inspiratie

In de eindpresentaties gisteren op Fort WKU gaven de deelnemers aan veel uit de cursus te hebben gehaald. Wilma Ellenbroek van natuurcamping De Lemeler Esch: ‘Ik vind het belangrijk om regelmatig te focussen op het waarom van onze onderneming. Het levert me veel inspiratie op en daarmee ben ik beter in staat om met ons team te focussen en te vernieuwen. Daardoor blijft ondernemen zo leuk! De eindpresentatie voor de kennissessies is voor mij een werkdocument geworden dat ik gebruik om nieuwe dingen met ons team te bespreken en door te voeren.’ Ook werden er diverse concreet toepasbare tips uit de sessies overgenomen. Voor Guus Beenhakker van Natuurkampeerterrein De Duiventoren was permacultuur een van de meest vernieuwende inzichten uit de sessies: ‘Ik had nog nooit van permacultuur gehoord, maar ik weet nu dat we dit in de toekomst graag willen toepassen op ons terrein. Het past heel goed bij ons DNA.’

Op herhaling

De kennissessies zijn een onderdeel van het DGK Lab, een kennislab waarmee De Groene Koepel duurzame vernieuwing in de verblijfsrecreatie wil stimuleren. Wegens succes wordt de reeks kennissessies in het najaar herhaald. Ondernemers uit de groene verblijfsrecreatie die graag hun eigen bedrijfsvoering onder de loep willen nemen, kunnen zich aanmelden via info@degroenekoepel.nl. Kijk op de website voor verslagen van de afgelopen reeks.