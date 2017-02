De Rijksvoorlichtingsdienst maakte bekend dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het beschermheerschap heeft aanvaard van de tentoonstelling ‘In het hart van de renaissance’ in Rijksmuseum Twenthe. Niet alleen in Nederland wordt het belang van deze tentoonstelling onderkend, ook President Sergio Mattarella van Italië is beschermheer van de Enschedese tentoonstelling. Arnoud Odding, directeur van Rijksmuseum Twenthe: ”Wij zijn uiterst vereerd dat zowel Koning Willem-Alexander én de president van Italië beschermheer willen zijn van onze tentoonstelling. Dit geeft aan hoe uniek de tentoonstelling is op cultureel gebied. Het is de allereerste keer dat er in Nederland een overzichtstentoonstelling te zien zal zijn met zoveel werken uit het hart van de Italiaanse renaissance. Dat Zijne Majesteit het beschermheerschap heeft aanvaard voor een tentoonstelling is echt zeldzaam, dat gebeurt bijna nooit. Wij hopen natuurlijk dat Zijne Majesteit de tentoonstelling op korte termijn kan bezoeken.” Het grootste deel van de in Enschede getoonde werken, totaal vijfenveertig schilderijen, is afkomstig uit de Pinacoteca Tosio Martinengo in het Italiaanse Brescia. Dit museum, met een grote collectie werken van kunstenaars uit de Noord-Italiaanse renaissance, heeft het mogelijk gemaakt om Italiaanse meesters, als Rafaël, Titiaan en Bellini te tonen in Rijksmuseum Twenthe. Klik hier voor informatie.

foto: RVD.