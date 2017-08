Informatiebijeenkomst: project ‘Zorgeloos Vechtdal’

Grootschalig subsidietraject voor alle recreatieondernemers, horeca en detailhandel in Vechtdal Overijssel

Vechtdal Marketing en Vechtdalgemeenten hebben n.a.v. verdiepend onderzoek kansen gesignaleerd m.b.t. productontwikkeling gericht op de combinatie vrije tijd en zorg. Er is een grote groep mensen met een toegankelijkheidswens die momenteel niet op vakantie gaat. Daarnaast wordt de groep senioren met hulp-/zorgbehoefte steeds groter. In het Vechtdal zijn we gastvrije en willen we toegankelijk zijn voor iedereen. Samen met partners en ondernemers is het initiatief genomen om dit project op te zetten. Door deel te nemen aan dit project is er winst te behalen voor elke (recreatie)ondernemer die slim in wil spelen op de vakantiewensen van een steeds groter segment van de markt: gasten met een zorg-/hulpbehoefte en/of toegankelijkheidswens.

Voor wie: alle innovatieve en gastvrije recreatieondernemers die slim in willen spelen op marktverschuiving, mee willen doen aan grootschalig subsidietraject om toekomstproof te zijn en meer afzet willen generen.

Wanneer: dinsdagmiddag 12 september 2017 Tijdstip: 15:00 – 17:00 uur en na afloop een borrel Locatie: camping Koeksebelt, Zwolseweg 13, 7731 BC Ommen

Projectvorming Zorgeloos Vechtdal

Het project richt zich op het verbeteren van de fysieke en mentale toegankelijkheid van bedrijven in de vrijetijdssector in combinatie met het bijboeken van de nodige zorg op locatie via een boekingsformule. Zo kunnen gasten met een zorg- of hulpvraag of toegankelijkheidswens ongehinderd genieten van een verblijf in het Vechtdal en daarbij de nodige zorg op maat bijboeken. Hiervoor worden bedrijven binnen de verblijfs- en dagrecreatie, horeca en detailhandel gestimuleerd om er voor te zorgen dat ze beschikken over al dan niet toegankelijke voorzieningen en professionele ondersteuning in de vorm van (thuis)hulp en/of zorgdiensten. Door deze ontwikkelingen is het mogelijk om vervolgens in de vorm van ketensamenwerking nieuwe arrangementen te ontwikkelen. Vanaf het begin van het project zijn ervaringsdeskundigen betrokken geweest bij de planvorming en tijdens de uitvoering staan de wensten en behoeften van de doelgroep ook centraal. Dankzij dit project kan iedereen in de toekomst onbezorgd vakantie vieren in het Vechtdal en zijn ondernemers in staat om de doelgroep senioren langer aan boord van de vakantiemarkt te houden en gasten met een toegankelijkheidswens en/of zorg-/hulpbehoefte een gastvrij aanbod te bieden.

Uniek en vernieuwend in Nederland Het project is geheel vernieuwend en uniek in Nederland. Er is nog géén enkele regio die zich op dit niveau profileert. De stempel van ‘zorgregio’ krijgt het Vechtdal niet, omdat veel hulp-/zorgvragen aan de buitenkant niet zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld voor mensen met een stoma, hernia, nierpatiënten of mensen die herstellende zijn van een operatie en verpleging nodig hebben op het vakantieadres zoals wondverzorging, verbinden of het geven van injecties. Continueren van zorgdiensten op het vakantieadres is essentieel. Bovendien wordt de juiste hulp snel op locatie geregeld als er sprake is van een acute blessure tijdens een vakantie.

Groot gat in de markt

Door de sterke groei van het aantal 65-plussers zal deze doelgroep ook op de vakantiemarkt sterk aan belang winnen. Samenwerking met de zorgsector is daarom van meerwaarde om de kapitaal krachtige doelgroep aan boord te houden van de vakantiemarkt. Bovendien is er een grote groep mensen die momenteel niet op vakantie gaat doordat er te weinig toegankelijk aanbod is, er is een gat in de markt van 28% (bron: ENAT). In het Vechtdal willen we niemand een vakantie ontnemen en ontzorgen wij vakantiegasten door zorg op locatie te regelen.

Projectpartners

Partners tijdens dit project zijn recreatieondernemers, Vechtdal Marketing, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Zorg op Locatie, Stichting Zet en Ongehinderd. Provincie Overijssel en de Vechtdalgemeenten ondersteunen het project financieel. In september en oktober 2017 zullen er diverse subsidieaanvragen ingediend worden. Afhankelijk van de beschikking kan dit project vanaf eind 2017 uitgevoerd worden.

Aanmelden

Alle recreatieondernemers uit Ommen, Hardenberg, Dalfsen, Zwolle en Staphorst kunnen zich vóór 31 augustus 2017 aanmelden voor de informatiebijeenkomst bij Anieke van Wijnen via avanwijnen@vechtdalmarketing.nl. Het project is voor ondernemers binnen verblijfrecreatie, dagrecreatie, horeca of detailhandel.