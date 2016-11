Informatiedag ‘Schoolzwemmen heeft de toekomst’

Schoolzwemmen staat door bezuinigingen al jaren onder druk. Uit recent onderzoek van ZwembadBranche blijkt dat tweederde van de zwembaden het heeft afgeschaft. En daar waar het nog niet is afgeschaft, wordt bij een kwart overwogen om te stoppen. Dat betekent voor veel zwembaden het einde van schoolzwemmen. Het blijkt namelijk nog vaak lastig om het voort te zetten zonder de steun van de gemeente. Of toch niet? Gelukkig kennen we ook een aantal mooie initiatieven waarmee kinderen onder schooltijd toch nog kunnen zwemmen. En dan niet alleen gericht op het leren zwemmen, maar ook op het spelenderwijs zwemvaardig worden of blijven.

Wil jij meer weten over deze initiatieven?

Wij organiseren 22 november samen met HengeloSport SWIM (voorheen Fit2School), Swim2play en de Gemeente Amsterdam een informatiedag over de toekomst van het schoolzwemmen. Swim2play en SWIM van HengeloSport staan allebei bekend om hun methode waar kinderen middels een natte gymles niet zozeer leren zwemmen, maar spelenderwijs leren om veilig om te gaan met water. De Gemeente Amsterdam legt met hun aanpak schoolzwemmen wel de focus op het leren zwemmen, het streven is dat 95% van de kinderen na het primair onderwijs tenminste in het bezit is van het A-diploma. Deze verschillende initiatieven worden tijdens de informatiedag nader toegelicht door Geert Kuipers (Swim2Play), Bertil Pepers (SWIM HengeloSport) en Heidi Oudejans (Gemeente Amsterdam). Tot slot sluit het Mulier Instituut af met de primeur van de cijfers van hun onderzoek Schoolzwemmen. Daarnaast laat Zwembadspelen, leverancier van opblaastoestellen, zien hoe zij de lessen met hun speeltoestellen kunnen aanvullen.

Programma

Presentatie Schoolzwemmen Amsterdam

Presentatie HengeloSport SWIM

Presentatie Swim2Play

Demonstratie Swim2Play op locatie bij Bad Hesselingen (voor vervoer wordt gezorgd)

Presentatie Mulier Instituut: ‘Cijfers Schoolzwemmen’

Kom jij ook?

Het wordt een praktische dag waarin kennis en ervaring wordt gedeeld zodat ook jij als zwembad ervoor kunt zorgen dat scholen blijven zwemmen met hun kinderen. Daarnaast is er natuurlijk voldoende gelegenheid om te sparren met collega’s over het schoolzwemmen en allerlei andere ontwikkelingen die de branche bezighoudt. Klik hier voor informatie.