InnovationLAB op de Horecava biedt visie op vier markten

Bezoekers ervaren innovaties in de praktijk

Het InnovationLAB op de Horecava krijgt de komende editie een geheel nieuwe invulling. Met het thema Food & Hospitality 2020 geeft de Horecava samen met partners haar visie op de ontwikkelingen in vier markten: On the Move, Facilitair, Leisure en Retail/blurring. Naast seminars met inspirerende sprekers zijn er per markt innovaties en nieuwe concepten in de praktijk te zien.

Theater en Experience

In het Theater op het InnovationLAB vinden dagelijks seminars plaats voor 200 genodigden. In de seminars komen de laatste trends en ontwikkelingen aan bod in vier markten: On the Move, Facilitair, Leisure en Retail/blurring. Het Experience gedeelte is voor iedereen toegankelijk. De bezoeker krijgt hier per markt de visie op de toekomst voorgeschoteld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Omdat de innovaties worden getoond in hun context kan de bezoeker alles zien, proeven en beleven.

On the Move

Consumenten zijn de hele dag onderweg voor werk, recreatie en sport. Op elke locatie willen mensen gefaciliteerd worden met snelle wifi en eten dat draait om kwaliteit, gezondheid, vers en beleving. Met kwaliteit en uitstekende gastvrijheid onderscheiden de ondernemers zich in deze markt. In het Experience gedeelte van On the Move zijn sprekende voorbeelden te zien van deze ontwikkelingen waaronder een ‘hub’ van Deliveroo met een live verbinding naar de keuken die buiten op het plein voor de Horecava gesitueerd is. Zo kunnen bezoekers zien hoe het bedrijf te werk gaat.

Facilitair

De visie op de facilitaire markt is dat een verblijf in de zorg of op kantoor net zo comfortabel moet zijn als thuis. Hoogwaardige kwaliteit, gastvrijheid en beleving zorgen daarvoor. Vers en ambachtelijk zijn hier belangrijk. Het klassieke bedrijfsrestaurant maakt plaats voor foodcourts en kleine flexibele outlets. In het Experience gedeelte wordt dit uitgangspunt onder andere in praktijk gebracht door de Puro koffiebar: een sfeervolle bar die de standaard pantry vervangt.

Leisure

De visie is dat Leisure voorop loopt op het gebied van food en gastvrijheid. Keuze, kwaliteit en beleving zijn basisvoorwaarden. Nieuwe technologieën helpen deze markt uit te blinken in beleving. Met big data, social media en apps kunnen bedrijven met een gepersonaliseerde benadering en service een unieke ervaring bieden. In het Experience gedeelte treft de bezoeker onder andere het de volgende praktijkvoorbeeld aan; een luxe innovatieve hotelbar met geïntegreerde cocktailfuncties; er wordt beleving gecreëerd door bijzondere wijnen te combineren met kaas uit de kaaskast en vlees uit de vleeskast. In de koffiebar serveren barista’s luxe koffie uit de nieuwste pistonautomaten en wordt naast warme koffie ook koude koffie geserveerd.

Retail/blurring

Bij Retail/blurring is de visie dat naast efficiency de beleving van gastvrijheid voor een onderscheidend karakter en loyale klanten zorgt. Mobiele, gepersonaliseerde (online) service speelt in op de behoefte aan snelheid, keuzevrijheid en gemak. Dichter bij de bron kopen vergroot de beleving van vers, transparantie en gezond. In het Experience gedeelte wordt deze visie getoond door meerdere partners, waaronder het concept van Bilder en de Clerq laat zien hoe met kwalitatieve ingrediënten binnen twintig minuten een hoogwaardige maaltijd kan worden bereid. De gast kan zelf de maaltijd uitkiezen en er is nauwelijks verspilling.

Samenwerking

Het vernieuwde InnovationLAB is een samenwerking tussen de Horecava en de Founding Partners HTC advies en Ake Ideal en de sponsors Heineken, Vrumona, Miko, DID Interieurmakers, Deliveroo en Maxivers.

Verder te zien op het InnovationLAB

Er is een presentatie van alle nominaties voor de Horecava Innovation Award 2017. Op de eerste beursdag, maandag 9 januari, wordt de winnaar bekendgemaakt. Bij de Start-up lane presenteren alle innovatieve start-ups, die aansluiten op het thema, zich op één plek. In de Newsroom is de redactie van Entree Magazine op de beursvloer aan het werk en zijn er cameraploegen en bloggers.

Over Horecava

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari 2017 in RAI Amsterdam. Meer informatie is te vinden op de site.